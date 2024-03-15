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Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве
Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве
Свыше 500 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:31
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Свыше 500 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием."Выдано бюллетеней - 519 225, получено бюллетеней - 510 634", - говорится в сообщении.В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил, что внимание к выборам президента России наблюдается с первых минут."Первые избиратели уже голосуют на участках, особенным вниманием пользуются терминалы электронного голосования. Традиционно популярно дистанционное электронное голосование", - сказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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москва, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика, Россия
Более 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве
Более 500 тыс человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Свыше 500 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.
"Выдано бюллетеней - 519 225, получено бюллетеней - 510 634", - говорится в сообщении.
Процедура выборов президента Российской Федерации
В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил, что внимание к выборам президента России наблюдается с первых минут.
"Первые избиратели уже голосуют на участках, особенным вниманием пользуются терминалы электронного голосования. Традиционно популярно дистанционное электронное голосование", - сказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.