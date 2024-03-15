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В Магаданской области фиксируют рекордно высокую явку на выборах президента

В Магаданской области фиксируют рекордно высокую явку на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

В Магаданской области фиксируют рекордно высокую явку на выборах президента

В Магаданской области в первый день трехдневного голосования на 15.00 (7.00 мск) зафиксировали рекордно высокую явку на выборах президента РФ, проголосовали уже РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:08

2024-03-15T09:08

2024-03-15T09:19

выборы президента россии — 2024

политика

магаданская область

россия

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МАГАДАН, 15 мар - РИА Новости. В Магаданской области в первый день трехдневного голосования на 15.00 (7.00 мск) зафиксировали рекордно высокую явку на выборах президента РФ, проголосовали уже 38% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков."За все выборы с трехдневным голосованием у нас не фиксировали такую высокую явку в первый день ни разу. К этому времени обычно голосовало около 30% избирателей. При этом в регионе метели, сильный ветер, но, тем не менее, люди голосуют очень активно", - рассказал Жуков.Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовали на выборах президента РФ 14 тысяч человек.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, магаданская область, россия