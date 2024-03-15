https://ria.ru/20240315/vybory-1933107992.html

Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно

Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно - РИА Новости, 15.03.2024

Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно

Все участки на выборах президента РФ в Москве в первый день голосования открылись штатно в 08.00, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:58

2024-03-15T08:58

2024-03-15T09:22

выборы президента россии — 2024

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ольга кириллова

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все участки на выборах президента РФ в Москве в первый день голосования открылись штатно в 08.00, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Сегодня стартовало голосование по выборам президента России в 8 часов в городе Москве... И сегодня все наши избирательные участки открылись в свое время. Все члены комиссий приступили к работе, прослушали гимн и, действительно, сегодня у всех такое приподнятое, праздничное настроение. Мы ожидаем избирателей на участках и готовы предоставить весь инструментарий", - сказала Кириллова. Она уточнила, что для того, чтобы московские избирательные участки работали стабильно и спокойно, все правоохранительные органы города привлечены и обеспечивают правопорядок."Мы видим их на подступах к нашему зданию. Точно также они присутствуют на каждом избирательном участке. Благодаря тому, что они несут службу, ночь прошла спокойно, обеспечена целостность бюллетеней, наших помещений", - пояснила Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, россия, ольга кириллова