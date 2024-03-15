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Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:58 15.03.2024 (обновлено: 09:22 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933107992.html
Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно
Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно - РИА Новости, 15.03.2024
Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно
Все участки на выборах президента РФ в Москве в первый день голосования открылись штатно в 08.00, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:58
2024-03-15T09:22
выборы президента россии — 2024
политика
москва
россия
ольга кириллова
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все участки на выборах президента РФ в Москве в первый день голосования открылись штатно в 08.00, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Сегодня стартовало голосование по выборам президента России в 8 часов в городе Москве... И сегодня все наши избирательные участки открылись в свое время. Все члены комиссий приступили к работе, прослушали гимн и, действительно, сегодня у всех такое приподнятое, праздничное настроение. Мы ожидаем избирателей на участках и готовы предоставить весь инструментарий", - сказала Кириллова. Она уточнила, что для того, чтобы московские избирательные участки работали стабильно и спокойно, все правоохранительные органы города привлечены и обеспечивают правопорядок."Мы видим их на подступах к нашему зданию. Точно также они присутствуют на каждом избирательном участке. Благодаря тому, что они несут службу, ночь прошла спокойно, обеспечена целостность бюллетеней, наших помещений", - пояснила Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, россия, ольга кириллова
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Ольга Кириллова
Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно

Все участки в первый день выборов президента в Москве открылись штатно

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента РФ
Голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Голосование на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все участки на выборах президента РФ в Москве в первый день голосования открылись штатно в 08.00, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Сегодня стартовало голосование по выборам президента России в 8 часов в городе Москве... И сегодня все наши избирательные участки открылись в свое время. Все члены комиссий приступили к работе, прослушали гимн и, действительно, сегодня у всех такое приподнятое, праздничное настроение. Мы ожидаем избирателей на участках и готовы предоставить весь инструментарий", - сказала Кириллова.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Она уточнила, что для того, чтобы московские избирательные участки работали стабильно и спокойно, все правоохранительные органы города привлечены и обеспечивают правопорядок.
"Мы видим их на подступах к нашему зданию. Точно также они присутствуют на каждом избирательном участке. Благодаря тому, что они несут службу, ночь прошла спокойно, обеспечена целостность бюллетеней, наших помещений", - пояснила Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссияОльга Кириллова
 
 
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