https://ria.ru/20240315/vybory-1933107992.html
Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно
Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно - РИА Новости, 15.03.2024
Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно
Все участки на выборах президента РФ в Москве в первый день голосования открылись штатно в 08.00, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:58
2024-03-15T08:58
2024-03-15T09:22
выборы президента россии — 2024
политика
москва
россия
ольга кириллова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932293556_0:307:2939:1960_1920x0_80_0_0_3c30545cea72a4467a7fa4d7bb8abe6a.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все участки на выборах президента РФ в Москве в первый день голосования открылись штатно в 08.00, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Сегодня стартовало голосование по выборам президента России в 8 часов в городе Москве... И сегодня все наши избирательные участки открылись в свое время. Все члены комиссий приступили к работе, прослушали гимн и, действительно, сегодня у всех такое приподнятое, праздничное настроение. Мы ожидаем избирателей на участках и готовы предоставить весь инструментарий", - сказала Кириллова. Она уточнила, что для того, чтобы московские избирательные участки работали стабильно и спокойно, все правоохранительные органы города привлечены и обеспечивают правопорядок."Мы видим их на подступах к нашему зданию. Точно также они присутствуют на каждом избирательном участке. Благодаря тому, что они несут службу, ночь прошла спокойно, обеспечена целостность бюллетеней, наших помещений", - пояснила Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932293556_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_c866fc8c47ff5a4f40b1125ac4900a1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, ольга кириллова
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Ольга Кириллова
Все участки на выборах президента в Москве открылись штатно
Все участки в первый день выборов президента в Москве открылись штатно
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все участки на выборах президента РФ в Москве в первый день голосования открылись штатно в 08.00, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Сегодня стартовало голосование по выборам президента России в 8 часов в городе Москве... И сегодня все наши избирательные участки открылись в свое время. Все члены комиссий приступили к работе, прослушали гимн и, действительно, сегодня у всех такое приподнятое, праздничное настроение. Мы ожидаем избирателей на участках и готовы предоставить весь инструментарий", - сказала Кириллова.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Она уточнила, что для того, чтобы московские избирательные участки работали стабильно и спокойно, все правоохранительные органы города привлечены и обеспечивают правопорядок.
"Мы видим их на подступах к нашему зданию. Точно также они присутствуют на каждом избирательном участке. Благодаря тому, что они несут службу, ночь прошла спокойно, обеспечена целостность бюллетеней, наших помещений", - пояснила Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.