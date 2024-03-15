https://ria.ru/20240315/vybory-1933105369.html

Более 40 тысяч москвичей уже проголосовали электронно на выборах президента

Более 40 тысяч москвичей уже проголосовали электронно на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Более 40 тысяч москвичей уже проголосовали электронно на выборах президента

Свыше 40 тысяч москвичей проголосовало электронно на выборах президента РФ в столице в первые минуты голосования, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:34

2024-03-15T08:34

2024-03-15T08:49

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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ольга кириллова

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Свыше 40 тысяч москвичей проголосовало электронно на выборах президента РФ в столице в первые минуты голосования, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Мы находимся в зале, где расположены мониторы. И видно, что стартовало электронное голосование. Уже успели за несколько первых минут, минут за 15, проголосовать более 40 тысяч москвичей", - сказала Кириллова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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политика, россия, москва, ольга кириллова