https://ria.ru/20240315/vybory-1933103981.html

В Москве началось электронное голосование на выборах президента

В Москве началось электронное голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве началось электронное голосование на выборах президента

Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве в пятницу, из-за большого количества желающих проголосовать система работает в режиме... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:24

2024-03-15T08:24

2024-03-15T08:24

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве в пятницу, из-за большого количества желающих проголосовать система работает в режиме электронной очереди, убедился корреспондент РИА Новости.Уже с первых минут голосования на странице elec.mos.ru отмечается большое количество желающих проголосовать, поэтому система работает в режиме электронной очереди.Для того чтобы проголосовать через московскую платформу электронного голосования, необходимо иметь регистрацию в Москве и полную учетную запись на mos.ru. Регистрироваться на электронное голосование заранее не нужно.Онлайн-голосование открылось на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru в 08.00, сервис будет работать круглосуточно до 19.59 17 марта. У тех, кто получит электронный бюллетень в последнюю минуту, будет дополнительное время, чтобы сделать выбор. После 20.15 17 марта система перестанет принимать голоса.Перед загрузкой электронного бюллетеня голосующий получает смс-сообщение c цифровым кодом для подтверждения личности или звонок. В случае звонка брать трубку не нужно, для доступа к бюллетеню надо ввести четыре последние цифры входящего номера в специальное поле на сайте голосования, и бюллетень откроется.Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице сообщил, что система электронного голосования Москвы готова к нагрузкам на выборах президента России. Там также предупредили, что при повышенной нагрузке система онлайн-голосования будет переходить в режим электронной очереди.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html

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