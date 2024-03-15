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В Москве началось электронное голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:24 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933103981.html
В Москве началось электронное голосование на выборах президента
В Москве началось электронное голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве началось электронное голосование на выборах президента
Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве в пятницу, из-за большого количества желающих проголосовать система работает в режиме... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:24
2024-03-15T08:24
выборы президента россии — 2024
политика
москва
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве в пятницу, из-за большого количества желающих проголосовать система работает в режиме электронной очереди, убедился корреспондент РИА Новости.Уже с первых минут голосования на странице elec.mos.ru отмечается большое количество желающих проголосовать, поэтому система работает в режиме электронной очереди.Для того чтобы проголосовать через московскую платформу электронного голосования, необходимо иметь регистрацию в Москве и полную учетную запись на mos.ru. Регистрироваться на электронное голосование заранее не нужно.Онлайн-голосование открылось на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru в 08.00, сервис будет работать круглосуточно до 19.59 17 марта. У тех, кто получит электронный бюллетень в последнюю минуту, будет дополнительное время, чтобы сделать выбор. После 20.15 17 марта система перестанет принимать голоса.Перед загрузкой электронного бюллетеня голосующий получает смс-сообщение c цифровым кодом для подтверждения личности или звонок. В случае звонка брать трубку не нужно, для доступа к бюллетеню надо ввести четыре последние цифры входящего номера в специальное поле на сайте голосования, и бюллетень откроется.Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице сообщил, что система электронного голосования Москвы готова к нагрузкам на выборах президента России. Там также предупредили, что при повышенной нагрузке система онлайн-голосования будет переходить в режим электронной очереди.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, москва, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия
В Москве началось электронное голосование на выборах президента

В Москве началось электронное голосование на выборах президента России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве в пятницу, из-за большого количества желающих проголосовать система работает в режиме электронной очереди, убедился корреспондент РИА Новости.
Уже с первых минут голосования на странице elec.mos.ru отмечается большое количество желающих проголосовать, поэтому система работает в режиме электронной очереди.
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Дистанционное голосование в России
Вчера, 02:12
Для того чтобы проголосовать через московскую платформу электронного голосования, необходимо иметь регистрацию в Москве и полную учетную запись на mos.ru. Регистрироваться на электронное голосование заранее не нужно.
Онлайн-голосование открылось на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru в 08.00, сервис будет работать круглосуточно до 19.59 17 марта. У тех, кто получит электронный бюллетень в последнюю минуту, будет дополнительное время, чтобы сделать выбор. После 20.15 17 марта система перестанет принимать голоса.
Перед загрузкой электронного бюллетеня голосующий получает смс-сообщение c цифровым кодом для подтверждения личности или звонок. В случае звонка брать трубку не нужно, для доступа к бюллетеню надо ввести четыре последние цифры входящего номера в специальное поле на сайте голосования, и бюллетень откроется.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице сообщил, что система электронного голосования Москвы готова к нагрузкам на выборах президента России. Там также предупредили, что при повышенной нагрузке система онлайн-голосования будет переходить в режим электронной очереди.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссия
 
 
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