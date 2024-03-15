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В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:02 15.03.2024 (обновлено: 09:39 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933101437.html
В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки
В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки - РИА Новости, 15.03.2024
В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки
Основная часть избирательных участков для голосования на выборах президента России открылась в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:02
2024-03-15T09:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
выборы президента рф
нижегородская область
ненецкий автономный округ
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Основная часть избирательных участков для голосования на выборах президента России открылась в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В Приволжском федеральном округе уже могут проголосовать жители Кировской, Пензенской, Нижегородской областей, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Мордовии. В Северо-Западном федеральном округе заработали избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.Кроме того, воспользоваться избирательным правом могут и жители Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя, входящих в состав Южного федерального округа, а также всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня. В Центральном федеральном округе открылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской и Ярославской областей и Москвы.Большинство избирательных участков в перечисленных регионах будут работать с 08:00 до 20:00 по московскому времени 15, 16 и 17 марта — впервые выборы президента пройдут в течение трех дней. Исключение по времени работы участков сделали лишь для тех, где голосовать будут сотрудники предприятий, требующих присутствия работников строго по расписанию. Так, в Воронежской области 15 и 17 марта один избирательный участок Павловского муниципального района откроется в 07:00 по запросу крупной животноводческой компании, а в Архангельской области 16 марта с 06:00 заработает участок, расположенный в вахтовом поселке алмазодобывающей компании. Кроме того, избиратели смогут проголосовать на дому и дистанционно. Воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени смогут жители:Право на участие в ДЭГ доступно тем, кто заранее подал заявление в электронном виде.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240314/obraschenie-1932837458.html
https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932982201.html
россия
нижегородская область
ненецкий автономный округ
северо-кавказский федеральный округ
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политика, россия, выборы президента рф, нижегородская область, ненецкий автономный округ, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, Нижегородская область, Ненецкий автономный округ, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки

В регионах РФ, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлен участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Член участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Член участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Основная часть избирательных участков для голосования на выборах президента России открылась в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В Приволжском федеральном округе уже могут проголосовать жители Кировской, Пензенской, Нижегородской областей, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Мордовии. В Северо-Западном федеральном округе заработали избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.
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Кроме того, воспользоваться избирательным правом могут и жители Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя, входящих в состав Южного федерального округа, а также всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня.
В Центральном федеральном округе открылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской и Ярославской областей и Москвы.
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Большинство избирательных участков в перечисленных регионах будут работать с 08:00 до 20:00 по московскому времени 15, 16 и 17 марта — впервые выборы президента пройдут в течение трех дней.
Исключение по времени работы участков сделали лишь для тех, где голосовать будут сотрудники предприятий, требующих присутствия работников строго по расписанию. Так, в Воронежской области 15 и 17 марта один избирательный участок Павловского муниципального района откроется в 07:00 по запросу крупной животноводческой компании, а в Архангельской области 16 марта с 06:00 заработает участок, расположенный в вахтовом поселке алмазодобывающей компании.
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Кроме того, избиратели смогут проголосовать на дому и дистанционно. Воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени смогут жители:
  • Карелии;
  • Крыма;
  • Чувашии;
  • Архангельской области;
  • Белгородской области;
  • Владимирской области;
  • Вологодской области;
  • Воронежской области;
  • Калужской области;
  • Курской области;
  • Липецкой области;
  • Мурманской области;
  • Нижегородской области;
  • Новгородской области;
  • Псковской области,
  • Ростовской области;
  • Ярославской области;
  • Севастополя;
  • Ненецкого автономного округа.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
Право на участие в ДЭГ доступно тем, кто заранее подал заявление в электронном виде.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВыборы президента РФНижегородская областьНенецкий автономный округСеверо-Кавказский Федеральный округВладимир ПутинВладислав ДаванковНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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