https://ria.ru/20240315/vybory-1933101437.html

В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки

В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки - РИА Новости, 15.03.2024

В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки

Основная часть избирательных участков для голосования на выборах президента России открылась в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:02

2024-03-15T08:02

2024-03-15T09:39

выборы президента россии — 2024

политика

россия

выборы президента рф

нижегородская область

ненецкий автономный округ

северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Основная часть избирательных участков для голосования на выборах президента России открылась в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В Приволжском федеральном округе уже могут проголосовать жители Кировской, Пензенской, Нижегородской областей, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Мордовии. В Северо-Западном федеральном округе заработали избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.Кроме того, воспользоваться избирательным правом могут и жители Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя, входящих в состав Южного федерального округа, а также всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня. В Центральном федеральном округе открылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской и Ярославской областей и Москвы.Большинство избирательных участков в перечисленных регионах будут работать с 08:00 до 20:00 по московскому времени 15, 16 и 17 марта — впервые выборы президента пройдут в течение трех дней. Исключение по времени работы участков сделали лишь для тех, где голосовать будут сотрудники предприятий, требующих присутствия работников строго по расписанию. Так, в Воронежской области 15 и 17 марта один избирательный участок Павловского муниципального района откроется в 07:00 по запросу крупной животноводческой компании, а в Архангельской области 16 марта с 06:00 заработает участок, расположенный в вахтовом поселке алмазодобывающей компании. Кроме того, избиратели смогут проголосовать на дому и дистанционно. Воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени смогут жители:Право на участие в ДЭГ доступно тем, кто заранее подал заявление в электронном виде.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240314/obraschenie-1932837458.html

https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932982201.html

россия

нижегородская область

ненецкий автономный округ

северо-кавказский федеральный округ

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, выборы президента рф, нижегородская область, ненецкий автономный округ, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)