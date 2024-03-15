В регионах, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки
В регионах РФ, живущих по московскому времени, открылись избирательные участки
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлен участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Член участковой избирательной комиссии работает на выборах президента России на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Основная часть избирательных участков для голосования на выборах президента России открылась в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В Приволжском федеральном округе уже могут проголосовать жители Кировской, Пензенской, Нижегородской областей, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Мордовии. В Северо-Западном федеральном округе заработали избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.
Кроме того, воспользоваться избирательным правом могут и жители Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя, входящих в состав Южного федерального округа, а также всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня.
В Центральном федеральном округе открылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Московской и Ярославской областей и Москвы.
Большинство избирательных участков в перечисленных регионах будут работать с 08:00 до 20:00 по московскому времени 15, 16 и 17 марта — впервые выборы президента пройдут в течение трех дней.
Исключение по времени работы участков сделали лишь для тех, где голосовать будут сотрудники предприятий, требующих присутствия работников строго по расписанию. Так, в Воронежской области 15 и 17 марта один избирательный участок Павловского муниципального района откроется в 07:00 по запросу крупной животноводческой компании, а в Архангельской области 16 марта с 06:00 заработает участок, расположенный в вахтовом поселке алмазодобывающей компании.
Кроме того, избиратели смогут проголосовать на дому и дистанционно. Воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени смогут жители:
- Карелии;
- Крыма;
- Чувашии;
- Архангельской области;
- Белгородской области;
- Владимирской области;
- Вологодской области;
- Воронежской области;
- Калужской области;
- Курской области;
- Липецкой области;
- Мурманской области;
- Нижегородской области;
- Новгородской области;
- Псковской области,
- Ростовской области;
- Ярославской области;
- Севастополя;
- Ненецкого автономного округа.
Право на участие в ДЭГ доступно тем, кто заранее подал заявление в электронном виде.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.