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Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
07:51 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933099901.html
Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:51
2024-03-15T07:51
выборы президента россии — 2024
политика
тюменская область
тюмень
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Глава региона вместе с супругой проголосовали в Тюмени на избирательном участке №2059 в школе № 69 имени Героя Советского Союза Ивана Федюнинского. "Выборы проходят в течение трех дней. Это очень удобно. Каждый человек, несмотря на свою личную, семейную и профессиональную занятость, сможет в эти дни найти время, чтобы проголосовать за своего кандидата. Обращаюсь ко всем: обязательно приходите на избирательные участки голосовать. За своего кандидата, голосовать за Россию", - сказал журналистам Моор. Он отметил, что для него участие в голосовании на выборах вместе с супругой - семейная традиция, так же поступают и его родители. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Тюменской области в 8.00 (6.00 мск) открылись все 1070 избирательных участков, число избирателей в регионе превышает 1,163 миллиона человек, досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, тюменская область, тюмень, александр моор
Выборы президента России — 2024, Политика, Тюменская область, Тюмень, Александр Моор
Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Тюменской области Моор проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Глава региона вместе с супругой проголосовали в Тюмени на избирательном участке №2059 в школе № 69 имени Героя Советского Союза Ивана Федюнинского.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
"Выборы проходят в течение трех дней. Это очень удобно. Каждый человек, несмотря на свою личную, семейную и профессиональную занятость, сможет в эти дни найти время, чтобы проголосовать за своего кандидата. Обращаюсь ко всем: обязательно приходите на избирательные участки голосовать. За своего кандидата, голосовать за Россию", - сказал журналистам Моор.
Он отметил, что для него участие в голосовании на выборах вместе с супругой - семейная традиция, так же поступают и его родители.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Тюменской области в 8.00 (6.00 мск) открылись все 1070 избирательных участков, число избирателей в регионе превышает 1,163 миллиона человек, досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаТюменская областьТюменьАлександр Моор
 
 
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