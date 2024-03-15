https://ria.ru/20240315/vybory-1933099901.html

Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T07:51

2024-03-15T07:51

2024-03-15T07:51

выборы президента россии — 2024

политика

тюменская область

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Глава региона вместе с супругой проголосовали в Тюмени на избирательном участке №2059 в школе № 69 имени Героя Советского Союза Ивана Федюнинского. "Выборы проходят в течение трех дней. Это очень удобно. Каждый человек, несмотря на свою личную, семейную и профессиональную занятость, сможет в эти дни найти время, чтобы проголосовать за своего кандидата. Обращаюсь ко всем: обязательно приходите на избирательные участки голосовать. За своего кандидата, голосовать за Россию", - сказал журналистам Моор. Он отметил, что для него участие в голосовании на выборах вместе с супругой - семейная традиция, так же поступают и его родители. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Тюменской области в 8.00 (6.00 мск) открылись все 1070 избирательных участков, число избирателей в регионе превышает 1,163 миллиона человек, досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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политика, тюменская область, тюмень, александр моор