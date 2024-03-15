Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской, Самарской и Ульяновской областях начались выборы - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
07:02 15.03.2024 (обновлено: 07:11 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933096781.html
В Астраханской, Самарской и Ульяновской областях начались выборы
В Астраханской, Самарской и Ульяновской областях начались выборы - РИА Новости, 15.03.2024
В Астраханской, Самарской и Ульяновской областях начались выборы
Избирательные участки для голосования на выборах президента России в 8:00 (7:00 мск) открылись в Удмуртии и в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:02
2024-03-15T07:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
ульяновская область
саратовская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932946707_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_ae6c490977e4722e6567e561e3e8e4a2.jpg
САРАТОВ/САМАРА/УФА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России в 8:00 (7:00 мск) открылись в Удмуртии и в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Как сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Саратовской области, в регионе открылись 1 642 избирательный участка, из них в 289 установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На 1 января в регионе зарегистрированы 1 819 039 избирателей, из которых 125 156 инвалидов, среди них 8 616 колясочников, 3,9 тысячи инвалидов по зрению, 20 человек, использующих собак-поводырей, и 4 447 инвалидов по слуху. Избирательная комиссия пригласила жителей региона принять участие в фотоконкурсе "Мой выбор 2024". Для этого 15—17 марта необходимо проголосовать на выборах президента, выложить свое фото с избирательного участка в личном аккаунте во "ВКонтакте" с хештегом #мойвыбор2024, а затем ссылку на пост отправить на электронную почту ikso.inform@yandex.ru с пометкой "Фотоконкурс". Итоги будут объявлены 22 марта. "За фотографию на избирательном участке жители Саратовской области смогут получить ценные подарки — сертификаты в магазины электроники и бытовой техники. Первое место — сертификат на 50 тысяч рублей. Второе место — сертификат на 25 тысяч рублей. Третье место — сертификат на 25 тысяч рублей. Десять поощрительных мест — сертификат на 10 тысяч рублей... Среди участников мы выберем самые креативные и интересные публикации", — отметили в облизбиркоме. В Удмуртии на выборах президента России открылись 1 110 постоянных и 14 временных избирательных участков. По данным избиркома республики, на 1 января в регионе зарегистрированы 1 163 840 избирателей. В республике традиционно бюллетени для голосования напечатаны на русском и удмуртском языках. В Ульяновской области открылись 940 участков для голосования, из которых пять образованы в больницах и еще один — в войсковой части Базарносызганского района. По информации облизбиркома, на 160 участках в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске используются КОИБ, более 400 участков оборудованы устройствами видеонаблюдения. В Самарской области начали работу 1767 избирательных участков, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч", при этом 418 участков оборудованы КОИБ. По данным избиркома Астраханской области, в регионе открылись 585 участков для голосования, которые оформлены в едином фирменном стиле избирательной кампании. Во время голосования на участках осуществляется видеонаблюдение и видеофиксация. КОИБ установлены на 229 участках. Помимо общественников и партийных представителей за выборами в Астраханской области будут следить и международные наблюдатели. В списки избирателей на выборах президента включены более 710,5 тысячи избирателей области.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1932701177.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1933092039.html
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
ульяновская область
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932946707_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f237e138e002e9614bf00ab5334b456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, ульяновская область, саратовская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ульяновская область, Саратовская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин
В Астраханской, Самарской и Ульяновской областях начались выборы

В Астраханской, Самарской и Саратовской областях открыли участки для голосования

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Выборы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ/САМАРА/УФА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента России в 8:00 (7:00 мск) открылись в Удмуртии и в Астраханской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.
Как сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Саратовской области, в регионе открылись 1 642 избирательный участка, из них в 289 установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На 1 января в регионе зарегистрированы 1 819 039 избирателей, из которых 125 156 инвалидов, среди них 8 616 колясочников, 3,9 тысячи инвалидов по зрению, 20 человек, использующих собак-поводырей, и 4 447 инвалидов по слуху.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Избирательная комиссия пригласила жителей региона принять участие в фотоконкурсе "Мой выбор 2024". Для этого 15—17 марта необходимо проголосовать на выборах президента, выложить свое фото с избирательного участка в личном аккаунте во "ВКонтакте" с хештегом #мойвыбор2024, а затем ссылку на пост отправить на электронную почту ikso.inform@yandex.ru с пометкой "Фотоконкурс". Итоги будут объявлены 22 марта.
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Дистанционное голосование в России
Вчера, 02:12
"За фотографию на избирательном участке жители Саратовской области смогут получить ценные подарки — сертификаты в магазины электроники и бытовой техники. Первое место — сертификат на 50 тысяч рублей. Второе место — сертификат на 25 тысяч рублей. Третье место — сертификат на 25 тысяч рублей. Десять поощрительных мест — сертификат на 10 тысяч рублей... Среди участников мы выберем самые креативные и интересные публикации", — отметили в облизбиркоме.
В Удмуртии на выборах президента России открылись 1 110 постоянных и 14 временных избирательных участков. По данным избиркома республики, на 1 января в регионе зарегистрированы 1 163 840 избирателей. В республике традиционно бюллетени для голосования напечатаны на русском и удмуртском языках.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
Вчера, 02:21
В Ульяновской области открылись 940 участков для голосования, из которых пять образованы в больницах и еще один — в войсковой части Базарносызганского района. По информации облизбиркома, на 160 участках в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске используются КОИБ, более 400 участков оборудованы устройствами видеонаблюдения.
В Самарской области начали работу 1767 избирательных участков, включая 16 временных - в больницах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Курумоч", при этом 418 участков оборудованы КОИБ.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков
Вчера, 05:06
По данным избиркома Астраханской области, в регионе открылись 585 участков для голосования, которые оформлены в едином фирменном стиле избирательной кампании. Во время голосования на участках осуществляется видеонаблюдение и видеофиксация. КОИБ установлены на 229 участках. Помимо общественников и партийных представителей за выборами в Астраханской области будут следить и международные наблюдатели. В списки избирателей на выборах президента включены более 710,5 тысячи избирателей области.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияУльяновская областьСаратовская областьЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала