https://ria.ru/20240315/vybory-1933093514.html
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:44
2024-03-15T05:44
2024-03-15T11:53
выборы президента россии — 2024
политика
красноярский край
россия
красноярск
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933169005_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_a023c0fd06fdeac0eb35237ee281d2ff.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он пришел вместе с дочерью. В своём Telegram-канале он отметил праздничное настроение на участке, похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю. Губернатор рассказал, что также на участке проходит голосование за комфортную городскую среду, в котором он принял участие. "Настроение праздничное, совершенно замечательное", - сказал Котюков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
красноярский край
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933169005_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_d21a8da4a1439a33bb4bedbdd7ed5746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, красноярский край, россия, красноярск, михаил котюков
Выборы президента России — 2024, Политика, Красноярский край, Россия, Красноярск, Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента
Губернатор Красноярского края Котюков проголосовал на выборах президента России