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Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
05:44 15.03.2024 (обновлено: 11:53 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933093514.html
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:44
2024-03-15T11:53
выборы президента россии — 2024
политика
красноярский край
россия
красноярск
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он пришел вместе с дочерью. В своём Telegram-канале он отметил праздничное настроение на участке, похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю. Губернатор рассказал, что также на участке проходит голосование за комфортную городскую среду, в котором он принял участие. "Настроение праздничное, совершенно замечательное", - сказал Котюков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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политика, красноярский край, россия, красноярск, михаил котюков
Выборы президента России — 2024, Политика, Красноярский край, Россия, Красноярск, Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента

Губернатор Красноярского края Котюков проголосовал на выборах президента России

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского краяГубернатор Красноярского края Михаил Котюков голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске. 15 марта 2024
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске. 15 марта 2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске. 15 марта 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он пришел вместе с дочерью.
В своём Telegram-канале он отметил праздничное настроение на участке, похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю. Губернатор рассказал, что также на участке проходит голосование за комфортную городскую среду, в котором он принял участие.
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Вчера, 02:00
"Настроение праздничное, совершенно замечательное", - сказал Котюков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаКрасноярский крайРоссияКрасноярскМихаил Котюков
 
 
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