https://ria.ru/20240315/vybory-1933093514.html

Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента

Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:44

2024-03-15T05:44

2024-03-15T11:53

выборы президента россии — 2024

политика

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россия

красноярск

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков перед началом рабочего дня проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Красноярске, куда он пришел вместе с дочерью. В своём Telegram-канале он отметил праздничное настроение на участке, похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю. Губернатор рассказал, что также на участке проходит голосование за комфортную городскую среду, в котором он принял участие. "Настроение праздничное, совершенно замечательное", - сказал Котюков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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красноярский край

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красноярск

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политика, красноярский край, россия, красноярск, михаил котюков