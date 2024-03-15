https://ria.ru/20240315/vybory-1933092039.html

МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков

МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков - РИА Новости, 15.03.2024

МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков

Сотрудники МЧС России в преддверии голосования на выборах президента России проверили на пожарную безопасность порядка 92 тысяч избирательных участков во всех... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:06

2024-03-15T05:06

2024-03-15T05:06

выборы президента россии — 2024

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в преддверии голосования на выборах президента России проверили на пожарную безопасность порядка 92 тысяч избирательных участков во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что накануне голосования специалисты МЧС провели проверки пожарной безопасности избирательных участков. "Инспекторы государственного пожарного надзора придают высокое значение соблюдению мер противопожарной безопасности при проверке мест проведения голосования, а также во время голосования. На контроле МЧС России - порядка 92 тысяч избирательных участков. Профилактические визиты проходили заблаговременно, во время которых проводились инструктажи с работниками учреждений и членами избирательной комиссии", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова. Отмечается, что сотрудники МЧС также оказывают содействие в проведении голосования в труднодоступных районах страны. "С помощью высокопроходимого транспорта они содействуют голосованию, в том числе досрочному, работников метеостанций, находящихся на отдаленных территориях", - подчеркивает ведомство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество