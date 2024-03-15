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МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
05:06 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933092039.html
МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков
МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков - РИА Новости, 15.03.2024
МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков
Сотрудники МЧС России в преддверии голосования на выборах президента России проверили на пожарную безопасность порядка 92 тысяч избирательных участков во всех... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:06
2024-03-15T05:06
выборы президента россии — 2024
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в преддверии голосования на выборах президента России проверили на пожарную безопасность порядка 92 тысяч избирательных участков во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что накануне голосования специалисты МЧС провели проверки пожарной безопасности избирательных участков. "Инспекторы государственного пожарного надзора придают высокое значение соблюдению мер противопожарной безопасности при проверке мест проведения голосования, а также во время голосования. На контроле МЧС России - порядка 92 тысяч избирательных участков. Профилактические визиты проходили заблаговременно, во время которых проводились инструктажи с работниками учреждений и членами избирательной комиссии", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова. Отмечается, что сотрудники МЧС также оказывают содействие в проведении голосования в труднодоступных районах страны. "С помощью высокопроходимого транспорта они содействуют голосованию, в том числе досрочному, работников метеостанций, находящихся на отдаленных территориях", - подчеркивает ведомство. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Выборы президента России — 2024, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС перед выборами президента проверило тысячи избирательных участков

МЧС перед выборами президента проверило порядка 92 тысячи избирательных участков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС России в преддверии голосования на выборах президента России проверили на пожарную безопасность порядка 92 тысяч избирательных участков во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В ведомстве отметили, что накануне голосования специалисты МЧС провели проверки пожарной безопасности избирательных участков.
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"Инспекторы государственного пожарного надзора придают высокое значение соблюдению мер противопожарной безопасности при проверке мест проведения голосования, а также во время голосования. На контроле МЧС России - порядка 92 тысяч избирательных участков. Профилактические визиты проходили заблаговременно, во время которых проводились инструктажи с работниками учреждений и членами избирательной комиссии", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.
Отмечается, что сотрудники МЧС также оказывают содействие в проведении голосования в труднодоступных районах страны.
"С помощью высокопроходимого транспорта они содействуют голосованию, в том числе досрочному, работников метеостанций, находящихся на отдаленных территориях", - подчеркивает ведомство.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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