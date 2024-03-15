https://ria.ru/20240315/vybory-1933090870.html
Губернатор Приамурья проголосовал на выборах президента
Губернатор Приамурья проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Приамурья проголосовал на выборах президента
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:43
2024-03-15T04:43
2024-03-15T04:43
выборы президента россии — 2024
политика
благовещенск
россия
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Отдал свой голос глава региона на избирательном участке №313, расположенном в школе №5 имени Юрия Гагарина в Благовещенске. В ночь на пятницу в областной столице выпал снег и значительно потеплело. "Сегодня замечательная погода, выпал хороший снег, тепло, поэтому с такими же чистыми мыслями призываю всех прийти на выборы, проголосовать. Уже начались в западной прессе пробросы о том, что выборы нелегитимны в нашей стране. Но так думает далеко не весь мир. И большинство стран поддерживают нас и внимательно следят за тем, как люди проголосуют, сколько придет на выборы. Придите, проголосуйте за будущее нашей страны, проголосуйте за будущее ваших детей", - сказал журналистам Орлов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Приамурье в 8.00 (2.00 мск) под звуки гимна РФ открылся 701 избирательный участок, еще пять начали принимать избирателей с 6.00 (0.00 мск). В этом списке комиссии, временно образованные на золотодобывающих рудниках и в аэропорту Благовещенска. Проголосовать здесь могут сотрудники, чей рабочий день начинается в 5.00, и пассажиры, если они заранее воспользовались механизмом "Мобильный избиратель", сообщил региональный избирком. "Только за первый час голосования бюллетени в нашей УИК заполнили 38 избирателей: 37 сотрудников аэропорта и один пассажир", - рассказала председатель комиссии Анна Муратова. Число избирателей в Приамурье - свыше 590 тысяч человек. Досрочно проголосовали 4 377 амурчан, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных территориях области.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор)
Выборы президента России — 2024, Политика, Благовещенск, Россия, Василий Орлов (губернатор)
Губернатор Приамурья проголосовал на выборах президента
Губернатор Приамурья Орлов проголосовал на выборах президента России
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Отдал свой голос глава региона на избирательном участке №313, расположенном в школе №5 имени Юрия Гагарина в Благовещенске
. В ночь на пятницу в областной столице выпал снег и значительно потеплело.
Процедура выборов президента Российской Федерации
"Сегодня замечательная погода, выпал хороший снег, тепло, поэтому с такими же чистыми мыслями призываю всех прийти на выборы, проголосовать. Уже начались в западной прессе пробросы о том, что выборы нелегитимны в нашей стране. Но так думает далеко не весь мир. И большинство стран поддерживают нас и внимательно следят за тем, как люди проголосуют, сколько придет на выборы. Придите, проголосуйте за будущее нашей страны, проголосуйте за будущее ваших детей", - сказал журналистам Орлов.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин
.
История президентских выборов в России
В Приамурье в 8.00 (2.00 мск) под звуки гимна РФ открылся 701 избирательный участок, еще пять начали принимать избирателей с 6.00 (0.00 мск). В этом списке комиссии, временно образованные на золотодобывающих рудниках и в аэропорту Благовещенска. Проголосовать здесь могут сотрудники, чей рабочий день начинается в 5.00, и пассажиры, если они заранее воспользовались механизмом "Мобильный избиратель", сообщил региональный избирком.
"Только за первый час голосования бюллетени в нашей УИК заполнили 38 избирателей: 37 сотрудников аэропорта и один пассажир", - рассказала председатель комиссии Анна Муратова.
Число избирателей в Приамурье - свыше 590 тысяч человек. Досрочно проголосовали 4 377 амурчан, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных территориях области.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании