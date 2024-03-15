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Жители бурятского села приехали на голосование на лошадях - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
04:30 15.03.2024 (обновлено: 10:38 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933090708.html
Жители бурятского села приехали на голосование на лошадях
Жители бурятского села приехали на голосование на лошадях - РИА Новости, 15.03.2024
Жители бурятского села приехали на голосование на лошадях
Жители бурятского села Улентуй Закаменского района приехали на избирательный участок на лошадях и в национальных костюмах, сообщает медиацентр, созданный... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:30
2024-03-15T10:38
выборы президента россии — 2024
закаменский район
россия
республика бурятия
общество
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УЛАН-УДЭ, 15 мар - РИА Новости. Жители бурятского села Улентуй Закаменского района приехали на избирательный участок на лошадях и в национальных костюмах, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты Бурятии. "В Закаменском районе с самого утра жители улуса Улентуй на УИК №215 приехали на лошадях и в национальных костюмах", - говорится в сообщении медиацентра в Telegram-канале, где и опубликовано соответствующее видео. Отмечается, что избирательный участок находится в центре села - в общеобразовательной школе. Число избирателей в Бурятии составляет почти 700 тысяч, работает более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Как сообщил избирком Бурятии, в отдаленных и труднодоступных местностях региона досрочно проголосовало на выборах президента РФ 6,2 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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закаменский район, россия, республика бурятия, общество
Выборы президента России — 2024, Закаменский район, Россия, Республика Бурятия, Общество
Жители бурятского села приехали на голосование на лошадях

Жители бурятского села приехали на выборы на лошадях и в национальных костюмах

© Кадр видео из соцсетейЖители улуса Улентуй на УИК № 215 приехали на лошадях и в национальных костюмах
Жители улуса Улентуй на УИК № 215 приехали на лошадях и в национальных костюмах
© Кадр видео из соцсетей
Жители улуса Улентуй на УИК № 215 приехали на лошадях и в национальных костюмах
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 15 мар - РИА Новости. Жители бурятского села Улентуй Закаменского района приехали на избирательный участок на лошадях и в национальных костюмах, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты Бурятии.
"В Закаменском районе с самого утра жители улуса Улентуй на УИК №215 приехали на лошадях и в национальных костюмах", - говорится в сообщении медиацентра в Telegram-канале, где и опубликовано соответствующее видео.
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Отмечается, что избирательный участок находится в центре села - в общеобразовательной школе.
Число избирателей в Бурятии составляет почти 700 тысяч, работает более 800 участковых избирательных комиссий, на которых задействовано 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Как сообщил избирком Бурятии, в отдаленных и труднодоступных местностях региона досрочно проголосовало на выборах президента РФ 6,2 тысячи человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024Закаменский районРоссияРеспублика БурятияОбщество
 
 
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