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В восьми сибирских регионах начались выборы президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
04:04 15.03.2024 (обновлено: 04:11 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933089703.html
В восьми сибирских регионах начались выборы президента России
В восьми сибирских регионах начались выборы президента России - РИА Новости, 15.03.2024
В восьми сибирских регионах начались выборы президента России
Участки для трехдневного голосования на выборах президента России открылись в 8:00 (4:00 мск) в пятницу в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:04
2024-03-15T04:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
алтайский край
кемеровская область
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932950812_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_e3239a9a7bff6b9ad4d9701002c63e90.jpg
НОВОСИБИРСК, 15 мар — РИА Новости. Участки для трехдневного голосования на выборах президента России открылись в 8:00 (4:00 мск) в пятницу в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также республиках Алтай и Тува. В Красноярском крае 15 марта открылся 2071 избирательный участок, из них 24 в местах временного пребывания избирателей: больницы, аэропорт, железнодорожный вокзал. На 1 января 2024 года в регионе численность избирателей составляет 2 029 325 человек. В Хакасии голосование будут проводить 375 участковых избирательных комиссий. Две из них образованы в местах временного нахождения граждан — следственном изоляторе и республиканской больнице. Досрочно в регионе голосуют избиратели в 34 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Численность избирателей в республике составляет 395 078 человек. В Туве выборы пройдут на 187 участках. Все они также будут работать с 8:00 (4:00 мск) и до 20.00 (16:00 мск). Досрочные выборы в труднодоступных и отдаленных местах районе проходили с 25 февраля по 14 марта. По состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в республике составляет 206 030 человек. В Кемеровской области на выборах открылись 1566 стационарных избирательных участка, 69 из них определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе будут работать 11 временных избирательных участков — в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогут отдать 1 905 832 избирателя. В Томской области на выборах президента России будут работать 748 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно будет проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области смогут принять участие 752 604 избирателя. В Новосибирской области для организации голосования образовано 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут применяться на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 217 5076 человек. В Алтайском крае двери для избирателей откроет 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Проголосовать здесь также можно с использованием дистанционного электронного голосования. Общая численность избирателей составляет 1 756 560 человек. В Республике Алтай все три дня голосования на выборах президента будет открыто 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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россия
алтайский край
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политика, россия, алтайский край, кемеровская область, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Алтайский край, Кемеровская область, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
В восьми сибирских регионах начались выборы президента России

В восьми сибирских регионах открылись участки для голосования на выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСимволика выборов президента России
Символика выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Символика выборов президента России. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 мар — РИА Новости. Участки для трехдневного голосования на выборах президента России открылись в 8:00 (4:00 мск) в пятницу в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также республиках Алтай и Тува.
В Красноярском крае 15 марта открылся 2071 избирательный участок, из них 24 в местах временного пребывания избирателей: больницы, аэропорт, железнодорожный вокзал. На 1 января 2024 года в регионе численность избирателей составляет 2 029 325 человек.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
02:00
В Хакасии голосование будут проводить 375 участковых избирательных комиссий. Две из них образованы в местах временного нахождения граждан — следственном изоляторе и республиканской больнице. Досрочно в регионе голосуют избиратели в 34 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Численность избирателей в республике составляет 395 078 человек.
В Туве выборы пройдут на 187 участках. Все они также будут работать с 8:00 (4:00 мск) и до 20.00 (16:00 мск). Досрочные выборы в труднодоступных и отдаленных местах районе проходили с 25 февраля по 14 марта. По состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в республике составляет 206 030 человек.
Сотрудник территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования участвует в демонстрации процедуры дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Дистанционное голосование в России
02:12
В Кемеровской области на выборах открылись 1566 стационарных избирательных участка, 69 из них определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе будут работать 11 временных избирательных участков — в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогут отдать 1 905 832 избирателя.
В Томской области на выборах президента России будут работать 748 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно будет проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области смогут принять участие 752 604 избирателя.
В Новосибирской области для организации голосования образовано 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут применяться на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 217 5076 человек.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
02:21
В Алтайском крае двери для избирателей откроет 1701 избирательный участок, включая 17 временных. Проголосовать здесь также можно с использованием дистанционного электронного голосования. Общая численность избирателей составляет 1 756 560 человек.
В Республике Алтай все три дня голосования на выборах президента будет открыто 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Флаги России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами
03:15
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАлтайский крайКемеровская областьВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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