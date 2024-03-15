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Губернатор Забайкальского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
04:00 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933089331.html
Губернатор Забайкальского края проголосовал на выборах президента
Губернатор Забайкальского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Забайкальского края проголосовал на выборах президента
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:00
2024-03-15T04:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Как можно раньше с утра сегодня я первым делом пришел на участок. Каждый должен понимать сегодня, что это не обычные выборы. Мы очень ясно должны осознавать, что… весь мир очень жадно смотрит на то, что будет сегодня и в эти три дня происходить в России. Потому что, безусловно, в значительной мере мироустройство будущее, справедливость во многом будут зависеть от того, какой выбор сделает российский народ, какой сигнал подаст всему миру. Ну, конечно, в первую очередь тем странам, которые столетиями угнетали весь мир, которые 30 лет стремились, собственно, Россию расчленить, разорить... Сегодня, когда Россия борется за свою независимость, за свое место в мире, … весь мир обращен на то, что будет сделано, каково поведение российского народа после всех тех вызовов, угроз, которые пытался нам организовать Запад", - сказал журналистам Осипов. По данным краевого избиркома, по всему Забайкальскому краю открыто 863 избирательных участка. Еще 13 участков уже завершили свою работу - там проходило досрочное голосование. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, россия, забайкальский край, александр осипов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Забайкальский край, Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края проголосовал на выборах президента

Губернатор Забайкальского края Осивпов проголосовал на выборах вместе с женой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
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ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
"Как можно раньше с утра сегодня я первым делом пришел на участок. Каждый должен понимать сегодня, что это не обычные выборы. Мы очень ясно должны осознавать, что… весь мир очень жадно смотрит на то, что будет сегодня и в эти три дня происходить в России. Потому что, безусловно, в значительной мере мироустройство будущее, справедливость во многом будут зависеть от того, какой выбор сделает российский народ, какой сигнал подаст всему миру. Ну, конечно, в первую очередь тем странам, которые столетиями угнетали весь мир, которые 30 лет стремились, собственно, Россию расчленить, разорить... Сегодня, когда Россия борется за свою независимость, за свое место в мире, … весь мир обращен на то, что будет сделано, каково поведение российского народа после всех тех вызовов, угроз, которые пытался нам организовать Запад", - сказал журналистам Осипов.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
02:00
По данным краевого избиркома, по всему Забайкальскому краю открыто 863 избирательных участка. Еще 13 участков уже завершили свою работу - там проходило досрочное голосование.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
02:21
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЗабайкальский крайАлександр Осипов
 
 
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