https://ria.ru/20240315/vybory-1933089331.html

Губернатор Забайкальского края проголосовал на выборах президента

Губернатор Забайкальского края проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Забайкальского края проголосовал на выборах президента

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T04:00

2024-03-15T04:00

2024-03-15T04:00

выборы президента россии — 2024

политика

россия

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вместе с женой проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. "Как можно раньше с утра сегодня я первым делом пришел на участок. Каждый должен понимать сегодня, что это не обычные выборы. Мы очень ясно должны осознавать, что… весь мир очень жадно смотрит на то, что будет сегодня и в эти три дня происходить в России. Потому что, безусловно, в значительной мере мироустройство будущее, справедливость во многом будут зависеть от того, какой выбор сделает российский народ, какой сигнал подаст всему миру. Ну, конечно, в первую очередь тем странам, которые столетиями угнетали весь мир, которые 30 лет стремились, собственно, Россию расчленить, разорить... Сегодня, когда Россия борется за свою независимость, за свое место в мире, … весь мир обращен на то, что будет сделано, каково поведение российского народа после всех тех вызовов, угроз, которые пытался нам организовать Запад", - сказал журналистам Осипов. По данным краевого избиркома, по всему Забайкальскому краю открыто 863 избирательных участка. Еще 13 участков уже завершили свою работу - там проходило досрочное голосование. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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политика, россия, забайкальский край, александр осипов