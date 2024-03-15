Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы
Жительница Сахалина в 92 года пришла на участок, чтобы проголосовать на выборах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ
Символика выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар - РИА Новости. Одна из старейших жительниц села Новое на Сахалине отказалась от голосования на дому и проголосовала на выборах президента России непосредственно на участке, сообщает региональный избирком в Telegram-канале.
"Девяностодвухлетняя жительница Макаровского района Пелагия Андреевна Филиппова проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла отдать свой голос на участок, несмотря на то, что члены участковой избирательной комиссии №92 предложили ей проголосовать дома", - говорится в сообщении.
Пресс-служба избиркома отмечает, что избиратели старшего возраста всегда находятся на особом контроле членов избирательных комиссий, которые всегда готовы прибыть для голосования на дому.
На Сахалине и Курилах работают 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.