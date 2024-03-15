Рейтинг@Mail.ru
Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
03:33 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933088441.html
Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы
Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы - РИА Новости, 15.03.2024
Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы
Одна из старейших жительниц села Новое на Сахалине отказалась от голосования на дому и проголосовала на выборах президента России непосредственно на участке,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:33
2024-03-15T03:33
выборы президента россии — 2024
сахалин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931436514_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_820b4be9edc1839c32199275a10a3bb0.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар - РИА Новости. Одна из старейших жительниц села Новое на Сахалине отказалась от голосования на дому и проголосовала на выборах президента России непосредственно на участке, сообщает региональный избирком в Telegram-канале. "Девяностодвухлетняя жительница Макаровского района Пелагия Андреевна Филиппова проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла отдать свой голос на участок, несмотря на то, что члены участковой избирательной комиссии №92 предложили ей проголосовать дома", - говорится в сообщении. Пресс-служба избиркома отмечает, что избиратели старшего возраста всегда находятся на особом контроле членов избирательных комиссий, которые всегда готовы прибыть для голосования на дому. На Сахалине и Курилах работают 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
сахалин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931436514_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_1ba46780bd991fccc92098e184373e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, россия, общество
Выборы президента России — 2024, Сахалин, Россия, Общество
Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы

Жительница Сахалина в 92 года пришла на участок, чтобы проголосовать на выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ
Символика выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Символика выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар - РИА Новости. Одна из старейших жительниц села Новое на Сахалине отказалась от голосования на дому и проголосовала на выборах президента России непосредственно на участке, сообщает региональный избирком в Telegram-канале.
"Девяностодвухлетняя жительница Макаровского района Пелагия Андреевна Филиппова проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла отдать свой голос на участок, несмотря на то, что члены участковой избирательной комиссии №92 предложили ей проголосовать дома", - говорится в сообщении.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
02:00
Пресс-служба избиркома отмечает, что избиратели старшего возраста всегда находятся на особом контроле членов избирательных комиссий, которые всегда готовы прибыть для голосования на дому.
На Сахалине и Курилах работают 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
02:21
 
Выборы президента России — 2024СахалинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала