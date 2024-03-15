https://ria.ru/20240315/vybory-1933088441.html

Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы

Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы - РИА Новости, 15.03.2024

Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы

Одна из старейших жительниц села Новое на Сахалине отказалась от голосования на дому и проголосовала на выборах президента России непосредственно на участке,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T03:33

2024-03-15T03:33

2024-03-15T03:33

выборы президента россии — 2024

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар - РИА Новости. Одна из старейших жительниц села Новое на Сахалине отказалась от голосования на дому и проголосовала на выборах президента России непосредственно на участке, сообщает региональный избирком в Telegram-канале. "Девяностодвухлетняя жительница Макаровского района Пелагия Андреевна Филиппова проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла отдать свой голос на участок, несмотря на то, что члены участковой избирательной комиссии №92 предложили ей проголосовать дома", - говорится в сообщении. Пресс-служба избиркома отмечает, что избиратели старшего возраста всегда находятся на особом контроле членов избирательных комиссий, которые всегда готовы прибыть для голосования на дому. На Сахалине и Курилах работают 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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сахалин, россия, общество