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Глава Сахалинской области проголосовал на выборах президента
Глава Сахалинской области проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Сахалинской области проголосовал на выборах президента
Одним из первых в пятницу на выборах президента России проголосовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:12
2024-03-15T02:12
2024-03-15T02:12
выборы президента россии — 2024
политика
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сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар – РИА Новости. Одним из первых в пятницу на выборах президента России проголосовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального избиркома в Telegram-канале. "В числе первых сахалинцев сегодня свой голос на выборах президента России отдал губернатор области Валерий Лимаренко. И призвал островитян активно участвовать в выборах главы государства", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на Сахалине и Курилах работают 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий. Вечером 14 марта 125 участков на рыболовецких судах закончили работу, опечатанные бюллетени передадут в избирком при возвращении в порты. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сахалинская область, Сахалин, Валерий Лимаренко
Глава Сахалинской области проголосовал на выборах президента
Глава Сахалинской области Лимаренко проголосовал на выборах президента России