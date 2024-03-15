https://ria.ru/20240315/vybory-1933083973.html

В Приамурье, Якутии и Забайкалье начались выборы президента России

В Приамурье, Якутии и Забайкалье начались выборы президента России - РИА Новости, 15.03.2024

В Приамурье, Якутии и Забайкалье начались выборы президента России

Избирательные участки открылись в первый день трехдневного голосования на выборах президента России в Амурской области, Республике Якутия и Забайкальском крае. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T02:03

2024-03-15T02:03

2024-03-15T02:08

выборы президента россии — 2024

политика

россия

амурская область

забайкальский край

республика саха (якутия)

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки открылись в первый день трехдневного голосования на выборах президента России в Амурской области, Республике Якутия и Забайкальском крае. В Приамурье, по данным избиркома, открылись 706 избирательных участков. Большинство — в 8:00 (2:00 мск). Пять УИК начали работу на два часа раньше — в аэропорту Благовещенска, а также на рудниках северных районов. Системами видеонаблюдения оборудованы 258 самых крупных участков Амурской области. Кадры в режиме онлайн будут транслироваться в центре общественного наблюдения за выборами в общественной палате региона. Там смонтировали видеостену, смотреть за происходящим на участках смогут представители кандидатов и партий, журналисты, наблюдатели. Более 400 участков оборудованы системами видеорегистрации. Фиксировать процесс не будут только на тех УИК, которые расположены в медучреждениях, СИЗО или там, где голосуют военнослужащие. Более трех тысяч человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на выборах президента России в Приамурье, сообщал региональный избирком. К примеру, оленеводы и охотники Тындинского округа бюллетени заполняли прямо в тайге — в установленных палатках и на эвенкийских нартах. Якутия расположена на огромной территории, и поэтому в республике применяется время трех часовых поясов. Голосование начинается с северо-восточных районов. В 8:00 (0:00 мск) открылись 42 избирательных участка в шести районах — Абыйском (шесть), Аллаиховском (пять), Верхнеколымском (восемь), Момском (семь), Нижнеколымском (пять) и Среднеколымском (11). В 7:00 (1:00 мск) открываются 50 избирательных участков в трех районах — Верхоянском (22), Оймяконском (16) и Усть-Янском (12). И в 8:00 по якутскому времени (2:00 мск) открываются все остальные избирательные участки, расположенные на территории 25 районов и двух городских округов Якутии. Как отметил глава республики Айсен Николаев, каждый из районов Якутии соизмерим с полноценным российским регионом. Например, по территории Усть-Майский район — это Кемеровская область, Среднеколымский — это Оренбургская область, Алданский — Приморский край, Верхнеколымский — это Татарстан. В Забайкальском крае открылись 863 избирательных участка. Еще 13 уже завершили работу — там проходило досрочное голосование.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240314/provokatsii-1933000545.html

россия

амурская область

забайкальский край

республика саха (якутия)

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политика, россия, амурская область, забайкальский край, республика саха (якутия), владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков