https://ria.ru/20240315/vybory-1933081559.html

В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России

В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России - РИА Новости, 15.03.2024

В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России

Избирательные участки в первый день трехдневного голосования на выборах президента России открылись в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T01:05

2024-03-15T01:05

2024-03-15T01:09

выборы президента россии — 2024

политика

россия

хабаровский край

приморский край

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

николай харитонов

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ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки в первый день трехдневного голосования на выборах президента России открылись в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В 2024 году выборы президента России впервые проходя в течение трех дней. Ранее в пятницу участки уже открылись на Чукотке и Камчатке. Голосование в первый день выборов стартовало в Приморье в 8.00 (1.00 мск). "Отрылись 1262 стационарных участка и 39 в местах временного пребывания избирателей", — сказал РИА Новости представитель краевого избиркома. Как уточнили агентству в правительстве региона, за ходом выборов будут следить свыше 3 тысяч наблюдателей. В дни голосования в школах Владивостока, где располагаются избирательные участки, уроки отменены. С 13 марта в Приморье проходило досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах. Первыми начали голосовать жители Красноармейского округа, в том числе староверы, которые несколько лет назад переехали в Приморье из Уругвая и Боливии по программе переселения соотечественников. Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44 процента. В Хабаровском крае утром в пятницу открылись 743 избирательных участка, рассказал РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Досрочное голосование проходило с 25 февраля для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 районах края. Досрочно проголосовали уже свыше 12,5 тысячи избирателей. Всего же такая возможность в регионе есть у более чем 13 тысяч человек. В марте 2018 года на выборах президента в Хабаровском крае, по данным краевого избиркома, явка составила 64,23 процента, тогда проголосовали 648 550 человек. Участки открылись в 8:00 местного времени и в ЕАО. По информации избирательной комиссии региона, на 1 января 2023 года в области числится 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка — в инфекционной и областной больницах. На выборах президента в 2018 году итоговая явка в Еврейской автономии составила 60,25 процента при общем количестве избирателей 128 844. В этом регионе Путин тогда набрал 67,48 процента голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240314/aktsii-1933043266.html

https://ria.ru/20240315/posolstvo-1933078138.html

https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932982201.html

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политика, россия, хабаровский край, приморский край, леонид слуцкий (политик), владимир путин, николай харитонов, владислав даванков