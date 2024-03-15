Рейтинг@Mail.ru
В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:05 15.03.2024 (обновлено: 01:09 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933081559.html
В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России
В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России - РИА Новости, 15.03.2024
В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России
Избирательные участки в первый день трехдневного голосования на выборах президента России открылись в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T01:05
2024-03-15T01:09
выборы президента россии — 2024
политика
россия
хабаровский край
приморский край
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931436514_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_820b4be9edc1839c32199275a10a3bb0.jpg
ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки в первый день трехдневного голосования на выборах президента России открылись в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В 2024 году выборы президента России впервые проходя в течение трех дней. Ранее в пятницу участки уже открылись на Чукотке и Камчатке. Голосование в первый день выборов стартовало в Приморье в 8.00 (1.00 мск). "Отрылись 1262 стационарных участка и 39 в местах временного пребывания избирателей", — сказал РИА Новости представитель краевого избиркома. Как уточнили агентству в правительстве региона, за ходом выборов будут следить свыше 3 тысяч наблюдателей. В дни голосования в школах Владивостока, где располагаются избирательные участки, уроки отменены. С 13 марта в Приморье проходило досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах. Первыми начали голосовать жители Красноармейского округа, в том числе староверы, которые несколько лет назад переехали в Приморье из Уругвая и Боливии по программе переселения соотечественников. Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44 процента. В Хабаровском крае утром в пятницу открылись 743 избирательных участка, рассказал РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Досрочное голосование проходило с 25 февраля для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 районах края. Досрочно проголосовали уже свыше 12,5 тысячи избирателей. Всего же такая возможность в регионе есть у более чем 13 тысяч человек. В марте 2018 года на выборах президента в Хабаровском крае, по данным краевого избиркома, явка составила 64,23 процента, тогда проголосовали 648 550 человек. Участки открылись в 8:00 местного времени и в ЕАО. По информации избирательной комиссии региона, на 1 января 2023 года в области числится 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка — в инфекционной и областной больницах. На выборах президента в 2018 году итоговая явка в Еврейской автономии составила 60,25 процента при общем количестве избирателей 128 844. В этом регионе Путин тогда набрал 67,48 процента голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240314/aktsii-1933043266.html
https://ria.ru/20240315/posolstvo-1933078138.html
https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932982201.html
россия
хабаровский край
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931436514_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_1ba46780bd991fccc92098e184373e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, хабаровский край, приморский край, леонид слуцкий (политик), владимир путин, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Хабаровский край, Приморский край, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков
В Приморском и Хабаровском краях начались выборы президента России

В ЕАО, Приморском и Хабаровском краях открылись участки голосования на выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика выборов президента России
Символика выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Символика выборов президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 15 мар — РИА Новости. Избирательные участки в первый день трехдневного голосования на выборах президента России открылись в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
В 2024 году выборы президента России впервые проходя в течение трех дней. Ранее в пятницу участки уже открылись на Чукотке и Камчатке.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Голосование в первый день выборов стартовало в Приморье в 8.00 (1.00 мск). "Отрылись 1262 стационарных участка и 39 в местах временного пребывания избирателей", — сказал РИА Новости представитель краевого избиркома. Как уточнили агентству в правительстве региона, за ходом выборов будут следить свыше 3 тысяч наблюдателей. В дни голосования в школах Владивостока, где располагаются избирательные участки, уроки отменены.
С 13 марта в Приморье проходило досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах. Первыми начали голосовать жители Красноармейского округа, в том числе староверы, которые несколько лет назад переехали в Приморье из Уругвая и Боливии по программе переселения соотечественников.
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Прокуратура Москвы предупредила возможных участников несогласованных акций
Вчера, 19:25
Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44 процента.
В Хабаровском крае утром в пятницу открылись 743 избирательных участка, рассказал РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Досрочное голосование проходило с 25 февраля для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 районах края. Досрочно проголосовали уже свыше 12,5 тысячи избирателей. Всего же такая возможность в регионе есть у более чем 13 тысяч человек.
В марте 2018 года на выборах президента в Хабаровском крае, по данным краевого избиркома, явка составила 64,23 процента, тогда проголосовали 648 550 человек.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
00:07
Участки открылись в 8:00 местного времени и в ЕАО. По информации избирательной комиссии региона, на 1 января 2023 года в области числится 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка — в инфекционной и областной больницах.
На выборах президента в 2018 году итоговая явка в Еврейской автономии составила 60,25 процента при общем количестве избирателей 128 844. В этом регионе Путин тогда набрал 67,48 процента голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ. 14 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России
Вчера, 15:45
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияХабаровский крайПриморский крайЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинНиколай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала