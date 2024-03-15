https://ria.ru/20240315/vybory-1933080377.html

Сенатор рассказала о досрочном голосовании в ЛНР

Сенатор рассказала о досрочном голосовании в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2024

Сенатор рассказала о досрочном голосовании в ЛНР

Досрочное голосование на выборах президента России в прифронтовых районах Луганской Народной Республики прошло активно и с соблюдением норм, сообщила... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:52

2024-03-15T00:52

2024-03-15T00:52

выборы президента россии — 2024

россия

луганская народная республика

первомайск

политика

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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 15 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России в прифронтовых районах Луганской Народной Республики прошло активно и с соблюдением норм, сообщила журналистам сенатор от республики Дарья Лантратова. "Это (Первомайск – ред.) один из прифронтовых районов, один из опасных участков Луганской Народной Республики, поэтому здесь, как и в нескольких других районах, было организовано предварительное голосование. Нарушений не зафиксировано. Активность у людей очень высокая", - сказала журналистам Лантратова, прибывшая в Первомайск. По словам сенатора, решение провести досрочное голосование в прифронтовых районах было принято из соображений безопасности, чтобы не собирать в одном месте большое количество людей в дни основного голосования. "Самое главное в организации избирательного процесса - это, безусловно, безопасность людей и еще равная возможность для каждого проголосовать. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от состояния здоровья, от места жительства. Каждый должен иметь возможность проголосовать на их исторических важных выборах президента Российской Федерации", - сказала Лантратова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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россия

луганская народная республика

первомайск

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россия, луганская народная республика, первомайск, политика