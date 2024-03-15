https://ria.ru/20240315/vybory-1933078545.html

В России стартовало голосование на выборах президента

В России стартовало голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

В России стартовало голосование на выборах президента

Голосование на выборах президента России, которые могут стать "судьбоносными" в новейшей истории страны, стартует в пятницу, 15 марта, оно будет проходить три... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:21

2024-03-15T00:21

2024-03-15T00:21

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России, которые могут стать "судьбоносными" в новейшей истории страны, стартует в пятницу, 15 марта, оно будет проходить три дня, а основным днем голосования станет 17 марта. Согласно Конституции РФ, президент избирается на шесть лет гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В декабре Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это первые президентские выборы, где будет использован формат многодневного голосования. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, такое решение было принято на основании запросов самих граждан, поскольку многодневное голосование является удобной практикой для избирателей. На подготовку и проведение выборов президента ЦИК получил 33,2 миллиарда рублей. Памфилова в своих выступлениях неоднократно отмечала важность предстоящих выборов. По ее словам, выборы проходят в сложной, экстремальной ситуации, когда создана токсичная международная атмосфера, а также "в условиях непрерывных угроз и массы других негативных явлений". За голоса избирателей на этих выборах борются четыре кандидата - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый партией "Новые люди", лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства Владимир Путин в качестве самовыдвиженца. Избиратели и участки Избирательные участки по всей стране традиционно откроются в первый день голосования, 15 марта, в 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00. Однако первые участки для голосования открылись 14 марта на Камчатке и Чукотке в 23.00 по московскому времени, а ровно в полночь по московскому времени заработали избирательные участки в Сахалинской и Магаданской областях. В дни голосования по России откроют свои двери свыше 94 тысяч избирательных участков. Из них 91 401 избирательных участков образованы в общем порядке, 2 538 избирательных участков, которые образованы в местах временного пребывания. Согласно данным ЦИК, по состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в России составила 112 309 947 человек. За пределами России (по данным МИД РФ) численность граждан с правом голоса составила 1 890 863 человека, в городе Байконуре - 11 924 человека. Для того чтобы россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, смогли проголосовать на выборах президента, были образованы 295 избирательных участков в 144 странах. Однако на выборах в 2018 году был открыт 401 участок в 145 странах. Сокращение мест для досрочного голосования за рубежом связано с недружественными действиями, которые предпринимаются в отношении диппредставительств России, сообщали в ЦИК. В комиссии отмечают о беспрецедентном нарушении избирательных прав российских граждан в западных странах. При этом, как отметила Памфилова, с образованием избирательных участков в дружественных, "нейтральных" странах "никаких проблем практически не было". Кроме того, еще до старта выборов в России, а также за рубежом было проведено досрочное голосование на выборах президента. В отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, оно началось 25 февраля и завершилось 14 марта. По данным Памфиловой, озвученным днем в четверг, досрочно проголосовали уже более 2 миллионов 300 тысяч избирателей. Всего оно проходило в 42 субъектах РФ, в том числе в новых регионах. С 1 марта досрочное голосование стартовало на зарубежных избирательных участках. Оно проходило в 45 странах на 67 избирательных участках. По словам члена ЦИК Павла Андреева, серьезных проблем при досрочном голосовании на президентских выборах России для граждан за рубежом зафиксировано не было. ДЭГ и "Мобильный избиратель" За рубежом могут проголосовать также россияне, которые находятся в другой стране в качестве туристов. Они включаются в список избирателей при явке в день голосования на участок на основании устного обращения и при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт. Кроме того, выбрать зарубежный участок можно было в сервисе "Мобильный избиратель". Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность гражданами проголосовать на любом участке по месту пребывания. По словам Памфиловой, сервис "невероятно важен" для такой большой страны, как Россия. Чтобы воспользоваться возможностями "Мобильного избирателя", граждане могли в электронном виде через портал "Госуслуги" подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с 29 января по 11 марта. По данным Памфиловой, для голосования по месту нахождения подали заявки более 5 миллионов россиян. Кроме того, жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. По данным Памфиловой, для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан. Таким образом, по ее словам, с учетом данных на "Мобильный избиратель" и ДЭГ 9 миллионов 981 тысяч 930 избирателей смогут проголосовать не на своем участке, а там, где удобно тем или иным способом. В регионах, помимо Москвы, ДЭГ будет проходить с использованием федеральной платформы. Голосование в Москве Москва будет использовать для дистанционного электронного голосования свою информационную систему. Всего в этом году в столице будет открыто 2204 участка, включая больницы и СИЗО, они будут работать 15, 16 и 17 марта каждый день с 8.00 до 20.00 по мск. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно будет четырьмя способами. Избиратели смогут прийти на участок и либо проголосовать бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. Также терминалы будут использоваться для надомного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно с помощью сайта mos.ru или elec.mos.ru. На выборах президента России в Москве будет использован электронный список избирателей. Это система, в которой учтены абсолютно все избиратели Москвы. При этом там отмечено, может ли человек голосовать, каким способом и не успел ли он уже это сделать. Как только он получит бюллетень - электронный или бумажный, информация об этом сразу же отобразится в списке, а другие способы голосовать будут заблокированы. Новшества на выборах Для проведения выборов президента РФ велась не только техническая подготовка, но и внесены множество поправок в нормативно-правовые акты. В ЦИК РФ работу в этом направлении начали еще до назначения выборов. К примеру, были внесены существенные поправки в сам закон о выборах президента, согласно которым теперь снимать на фото и видео на избирательных участках смогут только те, кто имеет на это право. Кроме того, отныне выступление кандидатов-иноагентов в рамках агитационных мероприятий должны предваряться уведомлением об этом, иноагенты не имеют права жертвовать в избирательные фонды кандидатов на пост президента РФ, а также запрещена агитация на всех заблокированных ресурсах. Также в законе предусмотрено, что голосование на федеральных выборах в регионах с военным положением возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона. Именно основываясь на этой норме и по итогам консультаций с соответствующими органами, ЦИК принял решение о проведении голосования 15, 16, 17 марта 2024 года на выборах президента РФ в новых регионах. Впрочем это первые федеральные выборы, в которых участвуют жители новых регионов. Памфилова отмечала, что в четырех новых субъектах могут применяться все формы голосования, чтобы обезопасить избирателей. Однако, по ее словам, несмотря на опасность, граждане проявляют огромное желание участвовать в выборах и готовы идти на выборы "под снарядами" для обеспечения будущего нормального. Помимо этого, на этих выборах уточнены правила проведения голосования за рубежом на фоне давления, которое оказывается против России в недружественных странах. В частности, отныне руководителям посольств разрешено изменить продолжительность голосования, если оно небезопасно для избирателей. Наблюдатели и журналисты Из-за напряженной международной обстановки в этом году в наблюдении за выборами президента РФ не будут участвовать наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В МИД РФ объяснили решение не приглашать представителей организации "плохой репутацией, политической ангажированностью и неадекватными требованиями". Однако выборы не останутся без международного контроля. На выборах будет работать миссия наблюдателей СНГ, а также ШОС. Также, по данным ЦИК, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей на выборах главы государства. Кроме того, общественный контроль за проведением голосования и подведением его итогов на выборах президента РФ будут осуществлять российские наблюдатели. По закону о выборах президента РФ наблюдателей может назначать каждый зарегистрированный кандидат, его доверенные лица, а также выдвинувшая кандидата партия. Еще назначать своих наблюдателей могут субъекты общественного контроля - Общественная палата РФ, региональные общественные палаты и другие. Как ранее рассказали в Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", общественные палаты направили в территориальные избирательные комиссии (ТИК) списки со сведениями о 156 тысячах общественных наблюдателей. Также освещать выборы будут почти 13 тысяч журналистов. Они имеют право вести видео- и фотосъемку - при условии, что не будет нарушена тайна голосования, - и даже присутствовать при голосовании на дому, если избиратели не будут против. Почти 1,5 тысячи журналистов будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК России, который будет работать с 14 по 18 марта. Аккредитованы представители 90 СМИ, 40 из которых – иностранные.

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https://ria.ru/20240314/vybory-1932838781.html

https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932984786.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, госдума рф, совет федерации рф, элла памфилова, москва, владимир путин