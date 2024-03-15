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На Колыме, Сахалине и Курилах открылись участки для голосования на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:04 15.03.2024 (обновлено: 00:09 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933077980.html
На Колыме, Сахалине и Курилах открылись участки для голосования на выборах
На Колыме, Сахалине и Курилах открылись участки для голосования на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
На Колыме, Сахалине и Курилах открылись участки для голосования на выборах
Выборы президента России начались в Магаданской области, в 8.00 (0:00 мск) открылись 86 избирательных участков, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:04
2024-03-15T00:09
выборы президента россии — 2024
политика
сахалин
россия
магаданская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
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МАГАДАН, 15 мар — РИА Новости. Выборы президента России начались в Магаданской области, в 8.00 (0:00 мск) открылись 86 избирательных участков, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков. "Ровно в восемь утра открылись все 86 избирательных участков. В регионе зарегистрированы 97 тысяч 255 избирателей. На участках работают около 300 общественных наблюдателей, прошедших необходимое обучение. При этом досрочно у нас проголосовало больше 10 тысяч человек. Это работники метеостанций, маяков, моряки, оленеводы, дорожники и золотодобытчики, многие из которые иногородние и работают в регионе вахтовым методом", — рассказал Жуков. На Сахалине и Курилах также началось голосование, открылись около 300 избирательных участков, рассказала РИА Новости председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова. "Открылись 276 избирательных участков на Сахалине и 14 — на Курилах, из них работают девять временных: в СИЗО, аэропорту и в больницах. В списки для голосования включен 373 591 избиратель. В течение трех дней в регионе будет работать центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов. Следить за выборами будут почти 300 общественных наблюдателей", — рассказала собеседница агентства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, сахалин, россия, магаданская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Сахалин, Россия, Магаданская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Владимир Путин
На Колыме, Сахалине и Курилах открылись участки для голосования на выборах

На Колыме, Сахалине и Курилах начались выборы президента России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСимволика выборов президента России
Символика выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Символика выборов президента России. Архивное фото
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МАГАДАН, 15 мар — РИА Новости. Выборы президента России начались в Магаданской области, в 8.00 (0:00 мск) открылись 86 избирательных участков, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.
"Ровно в восемь утра открылись все 86 избирательных участков. В регионе зарегистрированы 97 тысяч 255 избирателей. На участках работают около 300 общественных наблюдателей, прошедших необходимое обучение. При этом досрочно у нас проголосовало больше 10 тысяч человек. Это работники метеостанций, маяков, моряки, оленеводы, дорожники и золотодобытчики, многие из которые иногородние и работают в регионе вахтовым методом", — рассказал Жуков.
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ. 14 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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На Сахалине и Курилах также началось голосование, открылись около 300 избирательных участков, рассказала РИА Новости председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова.
"Открылись 276 избирательных участков на Сахалине и 14 — на Курилах, из них работают девять временных: в СИЗО, аэропорту и в больницах. В списки для голосования включен 373 591 избиратель. В течение трех дней в регионе будет работать центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов. Следить за выборами будут почти 300 общественных наблюдателей", — рассказала собеседница агентства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСахалинРоссияМагаданская областьЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновВладимир Путин
 
 
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