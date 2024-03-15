https://ria.ru/20240315/vybora-1933249205.html

Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента

Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента

Явка на выборах президента РФ на Чукотке по итогам первого дня голосования поставила 63,66%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:00

2024-03-15T15:00

2024-03-15T15:00

выборы президента россии — 2024

политика

чукотка

россия

чукотский автономный округ

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ на Чукотке по итогам первого дня голосования поставила 63,66%, сообщает региональный избирком. "По состоянию на 20.00 (11.00 мск) Чукотский автономный округ - 63,66%", - говорится в сообщении. Лидирует по явке пока городской округ Эгвекинот с 74,54%. Явка в Чукотском муниципальном районе составила 73,39%, в Билибинском муниципальном районе - 68,90%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи – в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, чукотка, россия, чукотский автономный округ, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф