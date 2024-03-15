https://ria.ru/20240315/vybora-1933249205.html
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента
Явка на выборах президента РФ на Чукотке по итогам первого дня голосования поставила 63,66%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:00
2024-03-15T15:00
2024-03-15T15:00
выборы президента россии — 2024
политика
чукотка
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чукотский автономный округ
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николай харитонов
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ на Чукотке по итогам первого дня голосования поставила 63,66%, сообщает региональный избирком. "По состоянию на 20.00 (11.00 мск) Чукотский автономный округ - 63,66%", - говорится в сообщении. Лидирует по явке пока городской округ Эгвекинот с 74,54%. Явка в Чукотском муниципальном районе составила 73,39%, в Билибинском муниципальном районе - 68,90%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи – в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента
Явка избирателей на выборах президента на Чукотке достигла 63,66 процента