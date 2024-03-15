Рейтинг@Mail.ru
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:00 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybora-1933249205.html
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента
Явка на выборах президента РФ на Чукотке по итогам первого дня голосования поставила 63,66%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:00
2024-03-15T15:00
выборы президента россии — 2024
политика
чукотка
россия
чукотский автономный округ
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933180624_125:0:3766:2048_1920x0_80_0_0_7180bfa9e16ce8c76bc4470e96e4d31e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ на Чукотке по итогам первого дня голосования поставила 63,66%, сообщает региональный избирком. "По состоянию на 20.00 (11.00 мск) Чукотский автономный округ - 63,66%", - говорится в сообщении. Лидирует по явке пока городской округ Эгвекинот с 74,54%. Явка в Чукотском муниципальном районе составила 73,39%, в Билибинском муниципальном районе - 68,90%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи – в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
чукотка
россия
чукотский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933180624_711:0:3442:2048_1920x0_80_0_0_996439d8dfc0a5292b1b32e451aff54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, чукотка, россия, чукотский автономный округ, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента

Явка избирателей на выборах президента на Чукотке достигла 63,66 процента

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ на Чукотке по итогам первого дня голосования поставила 63,66%, сообщает региональный избирком.
"По состоянию на 20.00 (11.00 мск) Чукотский автономный округ - 63,66%", - говорится в сообщении.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Лидирует по явке пока городской округ Эгвекинот с 74,54%. Явка в Чукотском муниципальном районе составила 73,39%, в Билибинском муниципальном районе - 68,90%.
По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи – в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЧукоткаРоссияЧукотский автономный округЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала