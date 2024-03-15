https://ria.ru/20240315/vsu-1933331339.html

СМИ: украинские военные столкнулись с настоящим адом в тылу

СМИ: украинские военные столкнулись с настоящим адом в тылу - РИА Новости, 15.03.2024

СМИ: украинские военные столкнулись с настоящим адом в тылу

Вернувшиеся с фронта украинские военные сталкиваются с ужасным отношением при лечении, передает датский телеканал TV2. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:42

2024-03-15T18:42

2024-03-15T19:54

специальная военная операция на украине

в мире

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вернувшиеся с фронта украинские военные сталкиваются с ужасным отношением при лечении, передает датский телеканал TV2."Еще один ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом. По возвращении домой из-за ранений у него развилась эпилепсия. Но когда он явился на лечение, его поместили в палату для душевнобольных, как он сам выразился", — говорится в материале.Отмечается, что Шепеле, как и другим пациентам, запретили покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда его выписали, то он чувствовал себя еще хуже, чем до госпитализации.По словам корреспондента TV2 Клауса Борга Рейнхольдта, боевые действия и последующий от них урон застали ВСУ и украинскую систему здравоохранения врасплох."Раненых так много, что государственные больницы не справляются с оказанием необходимой помощи. Кроме того, есть острая нехватка врачей-специалистов", — заключил журналист.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933268703.html

https://ria.ru/20240315/vsu-1933249900.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина