СМИ: украинские военные столкнулись с настоящим адом в тылу
TV2: вернувшиеся с передовых солдаты ВСУ столкнулись с настоящим адом на лечении
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вернувшиеся с фронта украинские военные сталкиваются с ужасным отношением при лечении, передает датский телеканал TV2.
"Еще один ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом. По возвращении домой из-за ранений у него развилась эпилепсия. Но когда он явился на лечение, его поместили в палату для душевнобольных, как он сам выразился", — говорится в материале.
Отмечается, что Шепеле, как и другим пациентам, запретили покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда его выписали, то он чувствовал себя еще хуже, чем до госпитализации.
По словам корреспондента TV2 Клауса Борга Рейнхольдта, боевые действия и последующий от них урон застали ВСУ и украинскую систему здравоохранения врасплох.
"Раненых так много, что государственные больницы не справляются с оказанием необходимой помощи. Кроме того, есть острая нехватка врачей-специалистов", — заключил журналист.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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