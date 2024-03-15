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СМИ: украинские военные столкнулись с настоящим адом в тылу - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 15.03.2024 (обновлено: 19:54 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vsu-1933331339.html
СМИ: украинские военные столкнулись с настоящим адом в тылу
СМИ: украинские военные столкнулись с настоящим адом в тылу - РИА Новости, 15.03.2024
СМИ: украинские военные столкнулись с настоящим адом в тылу
Вернувшиеся с фронта украинские военные сталкиваются с ужасным отношением при лечении, передает датский телеканал TV2. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:42
2024-03-15T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вернувшиеся с фронта украинские военные сталкиваются с ужасным отношением при лечении, передает датский телеканал TV2."Еще один ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом. По возвращении домой из-за ранений у него развилась эпилепсия. Но когда он явился на лечение, его поместили в палату для душевнобольных, как он сам выразился", — говорится в материале.Отмечается, что Шепеле, как и другим пациентам, запретили покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда его выписали, то он чувствовал себя еще хуже, чем до госпитализации.По словам корреспондента TV2 Клауса Борга Рейнхольдта, боевые действия и последующий от них урон застали ВСУ и украинскую систему здравоохранения врасплох."Раненых так много, что государственные больницы не справляются с оказанием необходимой помощи. Кроме того, есть острая нехватка врачей-специалистов", — заключил журналист.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933268703.html
https://ria.ru/20240315/vsu-1933249900.html
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в мире, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ: украинские военные столкнулись с настоящим адом в тылу

TV2: вернувшиеся с передовых солдаты ВСУ столкнулись с настоящим адом на лечении

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вернувшиеся с фронта украинские военные сталкиваются с ужасным отношением при лечении, передает датский телеканал TV2.
"Еще один ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом. По возвращении домой из-за ранений у него развилась эпилепсия. Но когда он явился на лечение, его поместили в палату для душевнобольных, как он сам выразился", — говорится в материале.
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Отмечается, что Шепеле, как и другим пациентам, запретили покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда его выписали, то он чувствовал себя еще хуже, чем до госпитализации.
По словам корреспондента TV2 Клауса Борга Рейнхольдта, боевые действия и последующий от них урон застали ВСУ и украинскую систему здравоохранения врасплох.
"Раненых так много, что государственные больницы не справляются с оказанием необходимой помощи. Кроме того, есть острая нехватка врачей-специалистов", — заключил журналист.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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