https://ria.ru/20240315/urny-1933294366.html

Памфилова провела параллель между порчей урн и поджогом военкоматов

Памфилова провела параллель между порчей урн и поджогом военкоматов - РИА Новости, 15.03.2024

Памфилова провела параллель между порчей урн и поджогом военкоматов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сравнила заливку урн зелеными жидкостями с поручениями ЦИПСО по поджогу военкоматов, заявив,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:55

2024-03-15T16:55

2024-03-15T16:55

выборы президента россии — 2024

происшествия

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сравнила заливку урн зелеными жидкостями с поручениями ЦИПСО по поджогу военкоматов, заявив, что это совершает "та же серия подонков". "Это делают из той же серии подонков, которые за 10 тысяч взрывают железнодорожные пути, взрывают людей, это та же серия подонков, готовых продать за кровавый грош все, что угодно, поэтому, коллеги, будьте бдительными", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Ранее сообщалось, что зеленой жидкостью испортили урны в Симферополе, Ростовской области, Воронеже, Москве и Карачаево-Черкессии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, элла памфилова, цик рф