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Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:09 15.03.2024 (обновлено: 16:37 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/urny-1933278190.html
Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн
Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн - РИА Новости, 15.03.2024
Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн
Для заливших урны для голосования наказание должно быть жестким, власть такими методами не достигается, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:09
2024-03-15T16:37
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай булаев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Для заливших урны для голосования наказание должно быть жестким, власть такими методами не достигается, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта."Всё это будет пресечено, влияние на выборы нулевое, даже не нулевое там, минусовое. На результат выборов это вообще никак не влияет... Наказание должно быть жестким для того, чтобы понимали, что такими методами власть не достигается", - заявил Булаев. Зампред ЦИК добавил, что проголосовало на данный момент на выборах президента около 27 миллионов человек."Бюллетеней испортили, вот у нас порядка 10 случаев, ну может быть там 100-150 бюллетеней", - отметил Булаев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, николай булаев, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, ЦИК РФ
Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн

Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за заливание урн для голосования

© РИА НовостиКадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
© РИА Новости
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Для заливших урны для голосования наказание должно быть жестким, власть такими методами не достигается, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта.
Урна для голосования на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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"Всё это будет пресечено, влияние на выборы нулевое, даже не нулевое там, минусовое. На результат выборов это вообще никак не влияет... Наказание должно быть жестким для того, чтобы понимали, что такими методами власть не достигается", - заявил Булаев. Зампред ЦИК добавил, что проголосовало на данный момент на выборах президента около 27 миллионов человек.
"Бюллетеней испортили, вот у нас порядка 10 случаев, ну может быть там 100-150 бюллетеней", - отметил Булаев.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай БулаевЦИК РФ
 
 
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