https://ria.ru/20240315/urny-1933278190.html
Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн
Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн - РИА Новости, 15.03.2024
Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн
Для заливших урны для голосования наказание должно быть жестким, власть такими методами не достигается, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:09
2024-03-15T16:09
2024-03-15T16:37
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Для заливших урны для голосования наказание должно быть жестким, власть такими методами не достигается, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта."Всё это будет пресечено, влияние на выборы нулевое, даже не нулевое там, минусовое. На результат выборов это вообще никак не влияет... Наказание должно быть жестким для того, чтобы понимали, что такими методами власть не достигается", - заявил Булаев. Зампред ЦИК добавил, что проголосовало на данный момент на выборах президента около 27 миллионов человек."Бюллетеней испортили, вот у нас порядка 10 случаев, ну может быть там 100-150 бюллетеней", - отметил Булаев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай булаев, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, ЦИК РФ
Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за порчу избирательных урн
Замглавы ЦИК призвал к жесткому наказанию за заливание урн для голосования
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Для заливших урны для голосования наказание должно быть жестким, власть такими методами не достигается, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта.
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"Всё это будет пресечено, влияние на выборы нулевое, даже не нулевое там, минусовое. На результат выборов это вообще никак не влияет... Наказание должно быть жестким для того, чтобы понимали, что такими методами власть не достигается", - заявил Булаев. Зампред ЦИК добавил, что проголосовало на данный момент на выборах президента около 27 миллионов человек.
"Бюллетеней испортили, вот у нас порядка 10 случаев, ну может быть там 100-150 бюллетеней", - отметил Булаев.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.