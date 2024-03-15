https://ria.ru/20240315/urny-1933277415.html

Порча избирательных урн содержит элементы терроризма, заявила Памфилова

Порча избирательных урн содержит элементы терроризма, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.03.2024

Порча избирательных урн содержит элементы терроризма, заявила Памфилова

Вливание жидкостей в избирательные урны - это не обычное хулиганство, а элементы терроризма, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:07

2024-03-15T16:07

2024-03-15T16:52

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

политика

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цик рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вливание жидкостей в избирательные урны - это не обычное хулиганство, а элементы терроризма, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта."Простите меня, это элементы терроризма... Это не обычное простое хулиганство", - отметила Памфилова на заседании ЦИК РФ.Глава ЦИК РФ добавила, что понятно, кто и что стоит за этими действиями. "Очень не хотели, чтобы урны вскрывали, понимая, что их ждет большое разочарование. Силенок, видимо, не хватает", - также прокомментировала Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/moskva-1933282292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

элла памфилова, политика, россия, цик рф