https://ria.ru/20240315/urny-1933277415.html
Порча избирательных урн содержит элементы терроризма, заявила Памфилова
Порча избирательных урн содержит элементы терроризма, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.03.2024
Порча избирательных урн содержит элементы терроризма, заявила Памфилова
Вливание жидкостей в избирательные урны - это не обычное хулиганство, а элементы терроризма, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:07
2024-03-15T16:07
2024-03-15T16:52
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вливание жидкостей в избирательные урны - это не обычное хулиганство, а элементы терроризма, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта."Простите меня, это элементы терроризма... Это не обычное простое хулиганство", - отметила Памфилова на заседании ЦИК РФ.Глава ЦИК РФ добавила, что понятно, кто и что стоит за этими действиями. "Очень не хотели, чтобы урны вскрывали, понимая, что их ждет большое разочарование. Силенок, видимо, не хватает", - также прокомментировала Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/moskva-1933282292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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элла памфилова, политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Политика, Россия, ЦИК РФ
Порча избирательных урн содержит элементы терроризма, заявила Памфилова
Памфилова: вливание жидкостей в урны для выборов — не простое хулиганство
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вливание жидкостей в избирательные урны - это не обычное хулиганство, а элементы терроризма, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта.
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"Простите меня, это элементы терроризма... Это не обычное простое хулиганство", - отметила Памфилова на заседании ЦИК РФ.
Глава ЦИК РФ добавила, что понятно, кто и что стоит за этими действиями. "Очень не хотели, чтобы урны вскрывали, понимая, что их ждет большое разочарование. Силенок, видимо, не хватает", - также прокомментировала Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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