https://ria.ru/20240315/ukraina-1933268703.html

"Линия раздела". В США сделали шокирующее заявление о финале для Киева

"Линия раздела". В США сделали шокирующее заявление о финале для Киева - РИА Новости, 15.03.2024

"Линия раздела". В США сделали шокирующее заявление о финале для Киева

Украине уже не удастся одержать победу в боевых действиях, но она может потерять контроль над большими территориями, предположил профессор Чикагского... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:42

2024-03-15T15:42

2024-03-15T16:53

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

джон миршаймер

сергей шойгу

чикагский университет

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украине уже не удастся одержать победу в боевых действиях, но она может потерять контроль над большими территориями, предположил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если посмотреть на происходящее на поле боя, то с каждым днем становится все очевиднее, что украинцы проигрывают. Единственный интересный вопрос: сколько территорий они потеряют и как будет выглядеть финальная линия раздела", — сказал он.По словам профессора, ВСУ испытывают острую нехватку вооружений, а новые обещанные Западом поставки не смогут решить эту проблему. Он пояснил, что украинская армия нуждается в огромном количестве артиллерии, танков, самолетов и личного состава."Мы никак не можем обеспечить их живой силой и никак не сможем передать им оружие, в котором они нуждаются", — заключил Миршаймер.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240315/vsu-1933249900.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240315/general-1933264683.html

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украина, киев, россия, джон миршаймер, сергей шойгу, чикагский университет, вооруженные силы украины