Рейтинг@Mail.ru
"Линия раздела". В США сделали шокирующее заявление о финале для Киева - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 15.03.2024 (обновлено: 16:53 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933268703.html
"Линия раздела". В США сделали шокирующее заявление о финале для Киева
"Линия раздела". В США сделали шокирующее заявление о финале для Киева - РИА Новости, 15.03.2024
"Линия раздела". В США сделали шокирующее заявление о финале для Киева
Украине уже не удастся одержать победу в боевых действиях, но она может потерять контроль над большими территориями, предположил профессор Чикагского... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:42
2024-03-15T16:53
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
джон миршаймер
сергей шойгу
чикагский университет
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_bd58118603ec2ab6083bd16c73dde898.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украине уже не удастся одержать победу в боевых действиях, но она может потерять контроль над большими территориями, предположил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если посмотреть на происходящее на поле боя, то с каждым днем становится все очевиднее, что украинцы проигрывают. Единственный интересный вопрос: сколько территорий они потеряют и как будет выглядеть финальная линия раздела", — сказал он.По словам профессора, ВСУ испытывают острую нехватку вооружений, а новые обещанные Западом поставки не смогут решить эту проблему. Он пояснил, что украинская армия нуждается в огромном количестве артиллерии, танков, самолетов и личного состава."Мы никак не можем обеспечить их живой силой и никак не сможем передать им оружие, в котором они нуждаются", — заключил Миршаймер.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240315/vsu-1933249900.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240315/general-1933264683.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_996e8bdd63f58f7bf8c014b66daff99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, джон миршаймер, сергей шойгу, чикагский университет, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Джон Миршаймер, Сергей Шойгу, Чикагский университет, Вооруженные силы Украины
"Линия раздела". В США сделали шокирующее заявление о финале для Киева

Миршаймер: Украина уже проиграла, но может потерять еще больше территорий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации
Российские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украине уже не удастся одержать победу в боевых действиях, но она может потерять контроль над большими территориями, предположил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если посмотреть на происходящее на поле боя, то с каждым днем становится все очевиднее, что украинцы проигрывают. Единственный интересный вопрос: сколько территорий они потеряют и как будет выглядеть финальная линия раздела", — сказал он.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
"К северо-западу от столицы". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Вчера, 15:02
По словам профессора, ВСУ испытывают острую нехватку вооружений, а новые обещанные Западом поставки не смогут решить эту проблему. Он пояснил, что украинская армия нуждается в огромном количестве артиллерии, танков, самолетов и личного состава.
"Мы никак не можем обеспечить их живой силой и никак не сможем передать им оружие, в котором они нуждаются", — заключил Миршаймер.
Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
"Вот и все": чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияДжон МиршаймерСергей ШойгуЧикагский университетВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала