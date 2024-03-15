https://ria.ru/20240315/ukraina-1933262092.html

Минфин Украины озвучил план "Б" на случай, если США откажут в помощи

Минфин Украины озвучил план "Б" на случай, если США откажут в помощи - РИА Новости, 15.03.2024

Минфин Украины озвучил план "Б" на случай, если США откажут в помощи

Украинский министр финансов Сергей Марченко в пятницу озвучил план Б на случай отсутствия помощи от США, согласно которому Украина будет просить страны "Большой РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:29

2024-03-15T15:29

2024-03-15T15:57

специальная военная операция на украине

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сергей марченко

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украинский министр финансов Сергей Марченко в пятницу озвучил план Б на случай отсутствия помощи от США, согласно которому Украина будет просить страны "Большой семерки" увеличить размер взносов для помощи Киеву, если конгресс не примет соответствующего решения. "Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате конгресса решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится", - сказал Марченко в эфире телеканала "Рада". По его словам, поддержка США необходима Украине для сотрудничества с МВФ, "для формирования пула партнеров доверия, принимаемых в рамках G7". В то же время, как утверждает Марченко, Киев нарабатывает другие варианты. "Вариант Б – обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США", - добавил Марченко, отметив, что это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, например, Северной Европы. Глава ЦРУ Вильям Бёрнс ранее заявлял, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он отметил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму". Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сергей марченко, g7, сша