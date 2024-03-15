Кулеба попросил генсека НАТО увеличить поставки оружия на Украину
Кулеба попросил Столтенберга увеличить и ускорить поставки боеприпасов Украине
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу заявил о необходимости увеличить и ускорить поставки оружия и боеприпасов на Украину, сообщает пресс-служба МИД в Telegram-канале.
"Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом и выразил благодарность за его личный вклад в обеспечение поддержки Украины со стороны НАТО. Министр подчеркнул, что важно удвоить международные усилия по увеличению и ускорению поставок оружия и боеприпасов на Украину", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что стороны также обсудили предстоящее в апреле заседание совета Украина-НАТО.
Столтенберг ранее заявил, что ситуация в конфликте на Украине остается сложной, Киев "остро нуждается в боеприпасах".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.