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Кулеба попросил генсека НАТО увеличить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933244415.html
Кулеба попросил генсека НАТО увеличить поставки оружия на Украину
Кулеба попросил генсека НАТО увеличить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 15.03.2024
Кулеба попросил генсека НАТО увеличить поставки оружия на Украину
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу заявил о необходимости увеличить и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:49
2024-03-15T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу заявил о необходимости увеличить и ускорить поставки оружия и боеприпасов на Украину, сообщает пресс-служба МИД в Telegram-канале. "Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом и выразил благодарность за его личный вклад в обеспечение поддержки Украины со стороны НАТО. Министр подчеркнул, что важно удвоить международные усилия по увеличению и ускорению поставок оружия и боеприпасов на Украину", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что стороны также обсудили предстоящее в апреле заседание совета Украина-НАТО. Столтенберг ранее заявил, что ситуация в конфликте на Украине остается сложной, Киев "остро нуждается в боеприпасах". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, НАТО
Кулеба попросил генсека НАТО увеличить поставки оружия на Украину

Кулеба попросил Столтенберга увеличить и ускорить поставки боеприпасов Украине

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу заявил о необходимости увеличить и ускорить поставки оружия и боеприпасов на Украину, сообщает пресс-служба МИД в Telegram-канале.
"Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом и выразил благодарность за его личный вклад в обеспечение поддержки Украины со стороны НАТО. Министр подчеркнул, что важно удвоить международные усилия по увеличению и ускорению поставок оружия и боеприпасов на Украину", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что стороны также обсудили предстоящее в апреле заседание совета Украина-НАТО.
Столтенберг ранее заявил, что ситуация в конфликте на Украине остается сложной, Киев "остро нуждается в боеприпасах".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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