https://ria.ru/20240315/ukraina-1933244415.html

Кулеба попросил генсека НАТО увеличить поставки оружия на Украину

Кулеба попросил генсека НАТО увеличить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 15.03.2024

Кулеба попросил генсека НАТО увеличить поставки оружия на Украину

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу заявил о необходимости увеличить и... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:49

2024-03-15T14:49

2024-03-15T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу заявил о необходимости увеличить и ускорить поставки оружия и боеприпасов на Украину, сообщает пресс-служба МИД в Telegram-канале. "Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом и выразил благодарность за его личный вклад в обеспечение поддержки Украины со стороны НАТО. Министр подчеркнул, что важно удвоить международные усилия по увеличению и ускорению поставок оружия и боеприпасов на Украину", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что стороны также обсудили предстоящее в апреле заседание совета Украина-НАТО. Столтенберг ранее заявил, что ситуация в конфликте на Украине остается сложной, Киев "остро нуждается в боеприпасах". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, нато