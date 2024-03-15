https://ria.ru/20240315/udar-1933287490.html

ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области - РИА Новости, 15.03.2024

ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области

Украинские войска обстреляли избирательные участки в Каховке и Брилевке Херсонской области, сообщил региональный избирком в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:34

2024-03-15T16:34

2024-03-15T16:51

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли избирательные участки в Каховке и Брилевке Херсонской области, сообщил региональный избирком в Telegram-канале."В Каховке жертв удалось избежать. В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь. Благодаря слаженным действиям сотрудников УИКов избирателей эвакуировали из зданий", — говорится в публикации.Кроме того, в Скадовске в мусорную урну около избирательного участка заложили самодельное взрывное устройство, в результате взрыва никто не пострадал.В новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — впервые проходит голосование на выборах президента.В Херсонскую область приехали десять иностранных наблюдателей из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР.Голосование в этом году продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины