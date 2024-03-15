Крок пригласил Любимову посетить филиал театра Вахтангова во Владикавказе

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок пригласил министра культуры России Ольгу Любимову посетить Дом Вахтангова во Владикавказе, передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения госнаград. Церемония вручения государственных наград проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Глава ведомства вручила Кроку благодарность президента России Владимира Путина коллективу Театра Вахтангова. "Хочу вас пригласить, чтобы вы обязательно доехали до города Владикавказа, где мы с вами открыли филиал. Будет 30 апреля ровно год Дому Вахтангова - это первый филиал Вахтанговского театра за 100-летнюю нашу с вами историю", - сказал Крок, получая награду.
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок пригласил министра культуры России Ольгу Любимову посетить Дом Вахтангова во Владикавказе, передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения госнаград.
Церемония вручения государственных наград проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Глава ведомства вручила Кроку благодарность президента России Владимира Путина коллективу Театра Вахтангова.
"Хочу вас пригласить, чтобы вы обязательно доехали до города Владикавказа, где мы с вами открыли филиал. Будет 30 апреля ровно год Дому Вахтангова - это первый филиал Вахтанговского театра за 100-летнюю нашу с вами историю", - сказал Крок, получая награду.
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