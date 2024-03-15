https://ria.ru/20240315/teatr-1933371271.html

Крок пригласил Любимову посетить филиал театра Вахтангова во Владикавказе

Крок пригласил Любимову посетить филиал театра Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 15.03.2024

Крок пригласил Любимову посетить филиал театра Вахтангова во Владикавказе

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок пригласил министра культуры России Ольгу Любимову посетить Дом Вахтангова во Владикавказе, передает... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:16

2024-03-15T18:16

2024-03-15T21:22

выставка-форум "россия"

россия

кирилл крок

владимир путин

ольга любимова

владикавказ

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868848287_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_edddfff7a262fbc0c9a3edabdae45a34.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок пригласил министра культуры России Ольгу Любимову посетить Дом Вахтангова во Владикавказе, передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения госнаград. Церемония вручения государственных наград проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Глава ведомства вручила Кроку благодарность президента России Владимира Путина коллективу Театра Вахтангова. "Хочу вас пригласить, чтобы вы обязательно доехали до города Владикавказа, где мы с вами открыли филиал. Будет 30 апреля ровно год Дому Вахтангова - это первый филиал Вахтанговского театра за 100-летнюю нашу с вами историю", - сказал Крок, получая награду.

россия

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кирилл крок, владимир путин, ольга любимова, владикавказ, выставка-форум "россия"