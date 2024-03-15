Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933098925.html
Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении
Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении - РИА Новости, 15.03.2024
Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении
Украинские военнослужащие после боя в районе населенного пункта Терны в ДНР на кременском направлении в результате боя с российскими военнослужащими покинули... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:32
2024-03-15T07:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие после боя в районе населенного пункта Терны в ДНР на кременском направлении в результате боя с российскими военнослужащими покинули свои позиции и сбежали в ближайшую лесополосу, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе непродолжительного контактного боя в районе населенного пункта Терны украинские боевики численностью до отделения (от пяти до 10 человек - ред.) покинули позицию и сбежали в ближайшую лесополосу. После проведения аэроразведки было установлено новое местоположение беглецов", - сообщил Марочко. Эксперт отметил, что сбежавшие пытались скрыться из данного района, обходя позиции сослуживцев.
https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении

Марочко: солдаты ВСУ сбежали с позиций после боя на Кременском направлении

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие после боя в районе населенного пункта Терны в ДНР на кременском направлении в результате боя с российскими военнослужащими покинули свои позиции и сбежали в ближайшую лесополосу, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В ходе непродолжительного контактного боя в районе населенного пункта Терны украинские боевики численностью до отделения (от пяти до 10 человек - ред.) покинули позицию и сбежали в ближайшую лесополосу. После проведения аэроразведки было установлено новое местоположение беглецов", - сообщил Марочко.
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
"Убийственная связка". В США раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Вчера, 04:10
Эксперт отметил, что сбежавшие пытались скрыться из данного района, обходя позиции сослуживцев.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала