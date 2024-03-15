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Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении
Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении - РИА Новости, 15.03.2024
Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении
Украинские военнослужащие после боя в районе населенного пункта Терны в ДНР на кременском направлении в результате боя с российскими военнослужащими покинули... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:32
2024-03-15T07:32
2024-03-15T07:32
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие после боя в районе населенного пункта Терны в ДНР на кременском направлении в результате боя с российскими военнослужащими покинули свои позиции и сбежали в ближайшую лесополосу, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе непродолжительного контактного боя в районе населенного пункта Терны украинские боевики численностью до отделения (от пяти до 10 человек - ред.) покинули позицию и сбежали в ближайшую лесополосу. После проведения аэроразведки было установлено новое местоположение беглецов", - сообщил Марочко. Эксперт отметил, что сбежавшие пытались скрыться из данного района, обходя позиции сослуживцев.
https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении
Марочко: солдаты ВСУ сбежали с позиций после боя на Кременском направлении