https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933098925.html

Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении

Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении - РИА Новости, 15.03.2024

Марочко рассказал о бегстве ВСУ на Кременском направлении

Украинские военнослужащие после боя в районе населенного пункта Терны в ДНР на кременском направлении в результате боя с российскими военнослужащими покинули... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T07:32

2024-03-15T07:32

2024-03-15T07:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские военнослужащие после боя в районе населенного пункта Терны в ДНР на кременском направлении в результате боя с российскими военнослужащими покинули свои позиции и сбежали в ближайшую лесополосу, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе непродолжительного контактного боя в районе населенного пункта Терны украинские боевики численностью до отделения (от пяти до 10 человек - ред.) покинули позицию и сбежали в ближайшую лесополосу. После проведения аэроразведки было установлено новое местоположение беглецов", - сообщил Марочко. Эксперт отметил, что сбежавшие пытались скрыться из данного района, обходя позиции сослуживцев.

https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф