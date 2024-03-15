https://ria.ru/20240315/spasenie-1933097747.html

В Магадане наградили экипажи вертолетов, спасших пострадавших на Колыме

В Магадане наградили экипажи вертолетов, спасших пострадавших на Колыме - РИА Новости, 15.03.2024

В Магадане наградили экипажи вертолетов, спасших пострадавших на Колыме

Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил членов экипажей двух вертолетов "Авиации Колымы" и медиков благодарственными письмами за спасение... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T07:11

2024-03-15T07:11

2024-03-15T07:11

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МАГАДАН, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил членов экипажей двух вертолетов "Авиации Колымы" и медиков благодарственными письмами за спасение пострадавших при жесткой посадке Ми-8, сообщает корреспондент РИА Новости. В четверг в экстренных службах сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии – отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые, несмотря на сильную метель и ветер, отправились к месту ЧП и в четверг ночью доставили всех пострадавших в Магадан. "Фактически на несколько дней на месте падения вертолета могли застрять люди. Это и пассажиры, и члены экипажа, которые травмированы, как показало освидетельствование в больнице. Десять человек госпитализированы, потому что они были травмированы. Для оказания помощи в чрезвычайных метеорологических условиях вылетели два вертолета с бригадой медиков. Если бы этого не произошло, мы могли часть людей там потерять. Мы бы никого не эвакуировали ни вчера, ни сегодня, ни даже завтра … Только героические действия экипажей и медиков позволили эвакуировать людей в течение нескольких часов", - сказал Носов. Работать экипажам вертолетов пришлось в условиях сильного снегопада и слабой видимости, рассказал журналистам командир одного из экипажей, заслуженный пилот России Алексей Трифонько. "Погода была напряженная, сложная, но рабочая. Дошли потихонечку, на низкой высоте. Обнаружили сразу, координаты были переданы правильно. Всё четко. Было очень много снега. Мы подобрали всего лишь одно место и по очереди отработали. Сначала я забрал всех тяжелобольных, оттуда взлетел, и на это же место сел второй вертолет. Сначала вывезли в Эвенск, там заправились и прилетели сюда", - сказал Трифонько.

https://ria.ru/20240314/chp-1932848818.html

https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html

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магадан, магаданская область, россия, сергей носов, общество