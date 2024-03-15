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Источник: жительница Омской области совратила одноклассника своего сына - РИА Новости, 15.03.2024
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18:18 15.03.2024 (обновлено: 18:21 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/sovraschenie-1933324097.html
Источник: жительница Омской области совратила одноклассника своего сына
Источник: жительница Омской области совратила одноклассника своего сына - РИА Новости, 15.03.2024
Источник: жительница Омской области совратила одноклассника своего сына
Жительница Омской области осуждена за совращение 15-летнего одноклассника своего сына, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах в пятницу. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:18
2024-03-15T18:21
происшествия
омская область
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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Жительница Омской области осуждена за совращение 15-летнего одноклассника своего сына, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах в пятницу. Преступление произошло в июле прошлого года в Азовском районе Омской области: женщина занялась сексом со школьником, пока муж был на вахте. "Местная 38-летняя жительница, покуда муж уехал на вахту, соблазнила 15-летнего одноклассника своего сына. Сначала она вела с ним интимную переписку, потом предложила заняться сексом. Их застала соседка во время соития, они не закрыли дверь в дом. В итоге узнала вся деревня", - рассказал источник. Было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и "Развратные действия". Женщину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы (речь о запрете переезжать и менять работу без уведомления, посещать массовые мероприятия и тому подобное), отметил источник. О дальнейшей судьбе брака, простил муж измену или нет, ничего не известно.
https://ria.ru/20230531/domogatelstva-1875425359.html
https://ria.ru/20240202/uchitelnitsa-1925016565.html
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Источник: жительница Омской области совратила одноклассника своего сына

Жительнице Омской области вынесли приговор за совращение одноклассника сына

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Жительница Омской области осуждена за совращение 15-летнего одноклассника своего сына, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах в пятницу.
Преступление произошло в июле прошлого года в Азовском районе Омской области: женщина занялась сексом со школьником, пока муж был на вахте. "Местная 38-летняя жительница, покуда муж уехал на вахту, соблазнила 15-летнего одноклассника своего сына. Сначала она вела с ним интимную переписку, потом предложила заняться сексом. Их застала соседка во время соития, они не закрыли дверь в дом. В итоге узнала вся деревня", - рассказал источник.
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Было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и "Развратные действия".
Женщину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы (речь о запрете переезжать и менять работу без уведомления, посещать массовые мероприятия и тому подобное), отметил источник.
О дальнейшей судьбе брака, простил муж измену или нет, ничего не известно.
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