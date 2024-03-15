https://ria.ru/20240315/sovraschenie-1933324097.html

Источник: жительница Омской области совратила одноклассника своего сына

Источник: жительница Омской области совратила одноклассника своего сына - РИА Новости, 15.03.2024

Источник: жительница Омской области совратила одноклассника своего сына

Жительница Омской области осуждена за совращение 15-летнего одноклассника своего сына, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах в пятницу. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:18

2024-03-15T18:18

2024-03-15T18:21

происшествия

омская область

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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Жительница Омской области осуждена за совращение 15-летнего одноклассника своего сына, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах в пятницу. Преступление произошло в июле прошлого года в Азовском районе Омской области: женщина занялась сексом со школьником, пока муж был на вахте. "Местная 38-летняя жительница, покуда муж уехал на вахту, соблазнила 15-летнего одноклассника своего сына. Сначала она вела с ним интимную переписку, потом предложила заняться сексом. Их застала соседка во время соития, они не закрыли дверь в дом. В итоге узнала вся деревня", - рассказал источник. Было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и "Развратные действия". Женщину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы (речь о запрете переезжать и менять работу без уведомления, посещать массовые мероприятия и тому подобное), отметил источник. О дальнейшей судьбе брака, простил муж измену или нет, ничего не известно.

https://ria.ru/20230531/domogatelstva-1875425359.html

https://ria.ru/20240202/uchitelnitsa-1925016565.html

омская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омская область