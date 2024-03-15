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В столице Сомали атаковали гостиницу, пострадали чиновники, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
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00:49 15.03.2024 (обновлено: 01:41 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/somali-1933080122.html
В столице Сомали атаковали гостиницу, пострадали чиновники, пишут СМИ
В столице Сомали атаковали гостиницу, пострадали чиновники, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024
В столице Сомали атаковали гостиницу, пострадали чиновники, пишут СМИ
Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* атаковали гостиницу вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, пострадали гендиректор... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:49
2024-03-15T01:41
в мире
сомали
могадишо
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* атаковали гостиницу вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, пострадали гендиректор минюста, представитель кабмина и члены парламента, сообщает местный портал Mogadishu24 в соцсети X.По информации портала, боевики подорвали автомобиль вблизи отеля и устроили перестрелку внутри заведения."Генеральный директор министерства юстиции Сомали и директор ТВ-станции SMS в Могадишо... Представитель правительства Сомали... Члены федерального парламента Сомали среди раненых", — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе нападения также пострадали глава полицейского подразделения и солдаты.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20240110/boeviki-1920630570.html
https://ria.ru/20240216/somali-1927745938.html
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в мире, сомали, могадишо
В мире, Сомали, Могадишо
В столице Сомали атаковали гостиницу, пострадали чиновники, пишут СМИ

Mogadishu24: боевики атаковали отель у президентского дворца в столице Сомали

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehМогадишо, Сомали
Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Могадишо, Сомали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* атаковали гостиницу вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, пострадали гендиректор минюста, представитель кабмина и члены парламента, сообщает местный портал Mogadishu24 в соцсети X.
По информации портала, боевики подорвали автомобиль вблизи отеля и устроили перестрелку внутри заведения.
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"Генеральный директор министерства юстиции Сомали и директор ТВ-станции SMS в Могадишо... Представитель правительства Сомали... Члены федерального парламента Сомали среди раненых", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе нападения также пострадали глава полицейского подразделения и солдаты.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
* Запрещенные в России террористические организации.
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В миреСомалиМогадишо
 
 
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