https://ria.ru/20240315/somali-1933080122.html

В столице Сомали атаковали гостиницу, пострадали чиновники, пишут СМИ

В столице Сомали атаковали гостиницу, пострадали чиновники, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2024

В столице Сомали атаковали гостиницу, пострадали чиновники, пишут СМИ

Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* атаковали гостиницу вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, пострадали гендиректор... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:49

2024-03-15T00:49

2024-03-15T01:41

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сомали

могадишо

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* атаковали гостиницу вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, пострадали гендиректор минюста, представитель кабмина и члены парламента, сообщает местный портал Mogadishu24 в соцсети X.По информации портала, боевики подорвали автомобиль вблизи отеля и устроили перестрелку внутри заведения."Генеральный директор министерства юстиции Сомали и директор ТВ-станции SMS в Могадишо... Представитель правительства Сомали... Члены федерального парламента Сомали среди раненых", — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе нападения также пострадали глава полицейского подразделения и солдаты.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20240110/boeviki-1920630570.html

https://ria.ru/20240216/somali-1927745938.html

сомали

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в мире, сомали, могадишо