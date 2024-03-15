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Костромской губернатор Ситников проголосовал на выборах президента России
Костромской губернатор Ситников проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Костромской губернатор Ситников проголосовал на выборах президента России
Губернатор Костромской области Сергей Ситников одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента России и призвал жителей региона последовать его... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:37
2024-03-15T12:37
2024-03-15T12:37
костромская область
костромская область
сергей ситников
россия
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выборы президента рф
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КОСТРОМА, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента России и призвал жителей региона последовать его примеру и отдать свой голос за будущее страны, сообщает обладминистрация. "Глава региона Сергей Ситников приехал с супругой на избирательный участок в образовательном центре "Волжский" одним из первых. К открытию вместе с губернатором на этот избирательный участок пришли проголосовать несколько десятков человек", - говорится в сообщении. Голосование началось с гимна России. Ситников отметил, что убежден - у костромичей есть четкое понимание того, насколько важен сегодняшний выбор. "В эти дни мы с вами определяем судьбу отечества на многие годы вперёд. Это важное, очень ответственное событие. Только вместе, единым, сплочённым народом мы сможем добиться решения всех поставленных задач. Развивать экономику и социальную сферу, делать нашу жизнь комфортнее и безопаснее. Достичь всех целей специальной военной операции", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что сегодня россияне выбирают президента страны, верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации. И это, по словам Ситникова, величайшая ответственность. Губернатор упомянул, что сегодня на фронтах спецоперации мужественно сражаются многие жители Костромской области. "Ежедневно они показывают примеры героизма и деятельной, истинной любви к родине. Сегодня Россия сильна как никогда. Каждый из нас своим голосом, своим выбором вносит вклад в нашу общую победу", - сказал глава региона. Ситников призвал жителей Костромской области прийти на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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костромская область, сергей ситников, россия, выборы, выборы президента рф
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников, Россия, Выборы, Выборы президента РФ
КОСТРОМА, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента России и призвал жителей региона последовать его примеру и отдать свой голос за будущее страны, сообщает обладминистрация.
"Глава региона Сергей Ситников приехал с супругой на избирательный участок в образовательном центре "Волжский" одним из первых. К открытию вместе с губернатором на этот избирательный участок пришли проголосовать несколько десятков человек", - говорится в сообщении.
Голосование началось с гимна России. Ситников отметил, что убежден - у костромичей есть четкое понимание того, насколько важен сегодняшний выбор.
«
"В эти дни мы с вами определяем судьбу отечества на многие годы вперёд. Это важное, очень ответственное событие. Только вместе, единым, сплочённым народом мы сможем добиться решения всех поставленных задач. Развивать экономику и социальную сферу, делать нашу жизнь комфортнее и безопаснее. Достичь всех целей специальной военной операции", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что сегодня россияне выбирают президента страны, верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации. И это, по словам Ситникова, величайшая ответственность.
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Губернатор упомянул, что сегодня на фронтах спецоперации мужественно сражаются многие жители Костромской области. "Ежедневно они показывают примеры героизма и деятельной, истинной любви к родине. Сегодня Россия сильна как никогда. Каждый из нас своим голосом, своим выбором вносит вклад в нашу общую победу", - сказал глава региона.
Ситников призвал жителей Костромской области прийти на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны.