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РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме "Выборы — 2024" - РИА Новости, 15.03.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:56 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/sayty-1933194449.html
РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме "Выборы — 2024"
РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме "Выборы — 2024" - РИА Новости, 15.03.2024
РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме "Выборы — 2024"
Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024" с начала марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:56
2024-03-15T12:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024" с начала марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024". Домены этих ресурсов расположены в зонах .org, .info и .net", - сказали в пресс-службе. В Роскомнадзоре напомнили, что мошенники используют фишинг для кражи личных данных, банковских счетов и другой конфиденциальной информации. Первый день голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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Новости
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политика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме "Выборы — 2024"

РКН заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024" с начала марта

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкИзбирательный участок, на котором проходят выборы президента РФ
Избирательный участок, на котором проходят выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Избирательный участок, на котором проходят выборы президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024" с начала марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024". Домены этих ресурсов расположены в зонах .org, .info и .net", - сказали в пресс-службе.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
Вчера, 02:21
В Роскомнадзоре напомнили, что мошенники используют фишинг для кражи личных данных, банковских счетов и другой конфиденциальной информации.
Первый день голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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