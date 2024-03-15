https://ria.ru/20240315/sayty-1933194449.html

РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме "Выборы — 2024"

РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме "Выборы — 2024" - РИА Новости, 15.03.2024

РКН заблокировал десять фишинговых сайтов по теме "Выборы — 2024"

Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024" с начала марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:56

2024-03-15T12:56

2024-03-15T12:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024" с начала марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024". Домены этих ресурсов расположены в зонах .org, .info и .net", - сказали в пресс-службе. В Роскомнадзоре напомнили, что мошенники используют фишинг для кражи личных данных, банковских счетов и другой конфиденциальной информации. Первый день голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

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политика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)