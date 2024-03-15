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Украина намерена провести саммит мира без участия России - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/sammit-1933365854.html
Украина намерена провести саммит мира без участия России
Украина намерена провести саммит мира без участия России - РИА Новости, 15.03.2024
Украина намерена провести саммит мира без участия России
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что проведение первого саммита мира по решению украинского вопроса Киев рассматривает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:55
2024-03-15T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что проведение первого саммита мира по решению украинского вопроса Киев рассматривает исключительно без участия России, при этом отметил, что украинские власти допускает участие Москвы на втором саммите при соблюдении определенных условий. Ранее президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. "Украина имеет очень четкую позицию, и она не меняется, несмотря на звучащие заявления, кстати, их не так много, но они действительно есть, что Россия уже на нынешнем этапе должна участвовать в каких-то цивилизованных форматах... Россия точно не будет на первом инаугурационном Глобальном саммите мира", - приводит слова Жовквы украинское агентство "Укринформ". По его словам, цель саммита - разработать совместно с его странами-участниками совместное видение достижения мира на Украине. "Если Россия будет готова к восприятию такого плана... , то мы говорим о том, что есть возможность во время второго Глобального саммита говорить об определенных модальностях и элементах участия представителей этого государства в совместных усилиях по достижению мира на Украине", – резюмировал он. Зеленский 8 марта заявил, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России. Как заявили ранее в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
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в мире, россия, украина, москва, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Украина намерена провести саммит мира без участия России

Замглавы офиса Зеленского: Украина намерена провести саммит мира без участия РФ

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что проведение первого саммита мира по решению украинского вопроса Киев рассматривает исключительно без участия России, при этом отметил, что украинские власти допускает участие Москвы на втором саммите при соблюдении определенных условий.
Ранее президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Он напомнил, что Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис.
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"Украина имеет очень четкую позицию, и она не меняется, несмотря на звучащие заявления, кстати, их не так много, но они действительно есть, что Россия уже на нынешнем этапе должна участвовать в каких-то цивилизованных форматах... Россия точно не будет на первом инаугурационном Глобальном саммите мира", - приводит слова Жовквы украинское агентство "Укринформ".
По его словам, цель саммита - разработать совместно с его странами-участниками совместное видение достижения мира на Украине. "Если Россия будет готова к восприятию такого плана... , то мы говорим о том, что есть возможность во время второго Глобального саммита говорить об определенных модальностях и элементах участия представителей этого государства в совместных усилиях по достижению мира на Украине", – резюмировал он.
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Как заявили ранее в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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