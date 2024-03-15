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Косачев прокомментировал резолюцию ЕП по Румынии - РИА Новости, 15.03.2024
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07:38 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/rumyniya-1933099188.html
Косачев прокомментировал резолюцию ЕП по Румынии
Косачев прокомментировал резолюцию ЕП по Румынии - РИА Новости, 15.03.2024
Косачев прокомментировал резолюцию ЕП по Румынии
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал резолюцию Европарламента о румынском "национальном достоянии", отметив, что... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:38
2024-03-15T07:38
в мире
россия
румыния
константин косачев
европарламент
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал резолюцию Европарламента о румынском "национальном достоянии", отметив, что Евросоюзу надо начать с себя - вернуть Крыму скифское золото, а всей России - замороженные активы. Ранее депутаты Европейского парламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах. "Европарламент неожиданно потребовал от России вернуть Румынии золотые резервы... Евросоюз, начните с себя - верните Крыму скифское золото, а всей России - замороженные активы, кражу которых вы активно обсуждаете в том же Европарламенте!" - написал Косачев. По его мнению, резолюцию "умышленно вбросили" в преддверии выборов президента РФ, чтобы подкрепить миф об изоляции России. По словам сенатора, резолюция такая же пустая и бессодержательная, как и сама идея. Кроме того, в документе нет ни одного юридического аргумента. Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию ЕП, заявила, что Румыния использует "русофобский" Европарламент, чтобы навесить на Россию свои долги и поправить плачевную ситуацию в национальной экономике.
https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html
https://ria.ru/20240203/rumyniya-1925173289.html
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в мире, россия, румыния, константин косачев, европарламент, совет федерации рф
В мире, Россия, Румыния, Константин Косачев, Европарламент, Совет Федерации РФ
Косачев прокомментировал резолюцию ЕП по Румынии

Косачев: Евросоюзу надо начать с себя и вернуть Крыму скифское золото

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал резолюцию Европарламента о румынском "национальном достоянии", отметив, что Евросоюзу надо начать с себя - вернуть Крыму скифское золото, а всей России - замороженные активы.
Ранее депутаты Европейского парламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Румыния лишилась своего суверенитета, заявил экс-глава МИД
10 марта, 15:42
"Европарламент неожиданно потребовал от России вернуть Румынии золотые резервы... Евросоюз, начните с себя - верните Крыму скифское золото, а всей России - замороженные активы, кражу которых вы активно обсуждаете в том же Европарламенте!" - написал Косачев.
По его мнению, резолюцию "умышленно вбросили" в преддверии выборов президента РФ, чтобы подкрепить миф об изоляции России. По словам сенатора, резолюция такая же пустая и бессодержательная, как и сама идея. Кроме того, в документе нет ни одного юридического аргумента.
Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию ЕП, заявила, что Румыния использует "русофобский" Европарламент, чтобы навесить на Россию свои долги и поправить плачевную ситуацию в национальной экономике.
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