https://ria.ru/20240315/putin-1933341140.html

Путин проголосовал на выборах президента онлайн

Путин проголосовал на выборах президента онлайн - РИА Новости, 15.03.2024

Путин проголосовал на выборах президента онлайн

Действующий лидер РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:11

2024-03-15T19:11

2024-03-15T19:26

выборы президента россии — 2024

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Действующий лидер РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, передаёт корреспондент РИА Новости.Путин голосовал в своём кабинете в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава государства прошёл к рабочему столу, сел за компьютер и сделал свой выбор."Спасибо, вы успешно проголосовали!" - высветилось на экране.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, выборы президента рф, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф