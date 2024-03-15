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В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 15.03.2024
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:54
2024-03-15T23:54
2024-03-15T23:58
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Немногим ранее опасность атаки беспилотников объявили в Курской области.
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА