https://ria.ru/20240315/opasnost-1933396320.html

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 15.03.2024

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:54

2024-03-15T23:54

2024-03-15T23:58

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Немногим ранее опасность атаки беспилотников объявили в Курской области.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

воронежская область

россия

курская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)