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Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 15.03.2024 (обновлено: 06:34 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/obstrely-1933095941.html
Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ
Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024
Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ
Подконтрольный Киеву Волчанск был массированно обстрелян украинской артиллерией, в результате повреждена инфраструктура и есть пострадавшие мирные жители,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:33
2024-03-15T06:34
специальная военная операция на украине
волчанск
киев
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Подконтрольный Киеву Волчанск был массированно обстрелян украинской артиллерией, в результате повреждена инфраструктура и есть пострадавшие мирные жители, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Жители населенного пункта Волчанск подверглись массированному артиллерийскому удару, в результате которого была повреждена и разрушена гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие среди мирного населения. По утверждениям местного населения, обстрел велся с юго-западного направления (территория Харьковской области)", - сообщил Марочко агентству. По его словам, многие местные жители исключают случайный "дружественный огонь" со стороны ВСУ, так как обстрелы произошли с большими интервалами и по местам, где не было украинских военных.
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волчанск, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ

Марочко: подконтрольный Киеву Волчанск массированно обстреляла артиллерия ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Подконтрольный Киеву Волчанск был массированно обстрелян украинской артиллерией, в результате повреждена инфраструктура и есть пострадавшие мирные жители, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Жители населенного пункта Волчанск подверглись массированному артиллерийскому удару, в результате которого была повреждена и разрушена гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие среди мирного населения. По утверждениям местного населения, обстрел велся с юго-западного направления (территория Харьковской области)", - сообщил Марочко агентству.
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По его словам, многие местные жители исключают случайный "дружественный огонь" со стороны ВСУ, так как обстрелы произошли с большими интервалами и по местам, где не было украинских военных.
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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