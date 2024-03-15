https://ria.ru/20240315/obstrely-1933095941.html

Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ

Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024

Марочко рассказал об обстреле Волчанска со стороны ВСУ

Подконтрольный Киеву Волчанск был массированно обстрелян украинской артиллерией, в результате повреждена инфраструктура и есть пострадавшие мирные жители,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T06:33

2024-03-15T06:33

2024-03-15T06:34

специальная военная операция на украине

волчанск

киев

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

происшествия

россия

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Подконтрольный Киеву Волчанск был массированно обстрелян украинской артиллерией, в результате повреждена инфраструктура и есть пострадавшие мирные жители, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Жители населенного пункта Волчанск подверглись массированному артиллерийскому удару, в результате которого была повреждена и разрушена гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие среди мирного населения. По утверждениям местного населения, обстрел велся с юго-западного направления (территория Харьковской области)", - сообщил Марочко агентству. По его словам, многие местные жители исключают случайный "дружественный огонь" со стороны ВСУ, так как обстрелы произошли с большими интервалами и по местам, где не было украинских военных.

https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html

волчанск

киев

луганская народная республика

россия

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волчанск, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, происшествия, россия