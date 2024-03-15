Рейтинг@Mail.ru
В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:24 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933235705.html
В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов
В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов - РИА Новости, 15.03.2024
В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов
Обстрелы Донецка и Белгородской области во время проведения выборов - это украинская провокация, нацеленная против самой демократии, свободы и не только против... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:24
2024-03-15T14:24
выборы президента россии — 2024
донбасс
россия
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933222508_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_737d1798297bb60cce5009bf459b2d87.jpg
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Обстрелы Донецка и Белгородской области во время проведения выборов - это украинская провокация, нацеленная против самой демократии, свободы и не только против людей Донбасса, а людей всей России, прокомментировал РИА Новости недавние обстрелы иностранный эксперт из Италии, журналист Андреа Лучиди. "Украинская армия делает провокации во время выборов, и никто на Западе не говорит об этом. Я думаю, что это провокация против демократии, свободы. Не только против людей Донбасса и новых территорий, но и всех людей России.", - сказал Лучиди. Ранее в СЦКК ДНР сообщали, что в пятницу в Петровском районе Донецка из-за прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом погибли трое детей: две девочки и мальчик. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что утром в пятницу был нанесен удар со стороны ВСУ по Белгороду, есть жертвы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
донбасс
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933222508_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_999d25ad7fc8bcd24414467044a349e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, Донбасс, Россия, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов

Итальянский эксперт назвал обстрелы Белгорода в день выборов провокацией ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Выборы президента РФ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Обстрелы Донецка и Белгородской области во время проведения выборов - это украинская провокация, нацеленная против самой демократии, свободы и не только против людей Донбасса, а людей всей России, прокомментировал РИА Новости недавние обстрелы иностранный эксперт из Италии, журналист Андреа Лучиди.
"Украинская армия делает провокации во время выборов, и никто на Западе не говорит об этом. Я думаю, что это провокация против демократии, свободы. Не только против людей Донбасса и новых территорий, но и всех людей России.", - сказал Лучиди.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
Вчера, 08:00
Ранее в СЦКК ДНР сообщали, что в пятницу в Петровском районе Донецка из-за прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом погибли трое детей: две девочки и мальчик. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что утром в пятницу был нанесен удар со стороны ВСУ по Белгороду, есть жертвы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ДонбассРоссияПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала