https://ria.ru/20240315/obstrel-1933235705.html

В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов

В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов - РИА Новости, 15.03.2024

В Италии высказались об обстрелах Донбасса и Белгорода в день выборов

Обстрелы Донецка и Белгородской области во время проведения выборов - это украинская провокация, нацеленная против самой демократии, свободы и не только против... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:24

2024-03-15T14:24

2024-03-15T14:24

выборы президента россии — 2024

донбасс

россия

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Обстрелы Донецка и Белгородской области во время проведения выборов - это украинская провокация, нацеленная против самой демократии, свободы и не только против людей Донбасса, а людей всей России, прокомментировал РИА Новости недавние обстрелы иностранный эксперт из Италии, журналист Андреа Лучиди. "Украинская армия делает провокации во время выборов, и никто на Западе не говорит об этом. Я думаю, что это провокация против демократии, свободы. Не только против людей Донбасса и новых территорий, но и всех людей России.", - сказал Лучиди. Ранее в СЦКК ДНР сообщали, что в пятницу в Петровском районе Донецка из-за прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом погибли трое детей: две девочки и мальчик. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что утром в пятницу был нанесен удар со стороны ВСУ по Белгороду, есть жертвы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

донбасс

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донбасс, россия, происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины