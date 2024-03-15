https://ria.ru/20240315/narusheniya-1933245931.html

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения на участках

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения на участках - РИА Новости, 15.03.2024

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения на участках

Прокуратура Москвы на фоне инцидентов на участках повторно предостерегла об ответственности за нарушения избирательного законодательства, сообщается в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:54

2024-03-15T14:54

2024-03-15T15:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы на фоне инцидентов на участках повторно предостерегла об ответственности за нарушения избирательного законодательства, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что прокуратура Москвы выявила факты публичного распространения призывов "к одновременному прибытию в определенные даты и время на конкретные избирательные участки города для участия в несогласованных массовых мероприятиях с целью нарушения избирательного законодательства"."Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов, в том числе через социальные сети, форумы, интернет-платформы, группы и сообщества, воспрепятствование осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, а также участие в незаконных массовых публичных акциях являются наказуемыми по действующему и уголовному законодательству", - говорится в сообщении.Отмечается, что подобные действия могут быть квалифицированы как преступления, ответственность за которые наступает по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий), статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Подчеркивается, что за их совершение предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы.

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