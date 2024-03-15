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Около тысячи человек прошли через Центр общественного наблюдения

Около тысячи человек прошли через Центр общественного наблюдения - РИА Новости, 15.03.2024

Около тысячи человек прошли через Центр общественного наблюдения

Порядка 1 тысячи человек прошли через Центр общественного наблюдения в подмосковном Одинцово в первый день выборов президента РФ, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:19

2024-03-15T20:19

2024-03-15T20:19

выборы президента россии — 2024

политика

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ОДИНЦОВО, 15 мар - РИА Новости. Порядка 1 тысячи человек прошли через Центр общественного наблюдения в подмосковном Одинцово в первый день выборов президента РФ, сообщила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. "Если подвести итог работы сегодняшнего дня в Центре общественного наблюдения, могу сказать, что с учетом ротации, всех гостей, наверное, сегодня через нас прошло около 1 тысячи человек, эта такая существенная цифра, и это только начало, потому что сегодня только первый день", - сказала Дмитриева в ходе пресс-конференции. Также она отметила, что в течение всего дня поступали обращения в систему поддержки избирателей, организаторов выборов и членов комиссий "Служба заботы", всего было принято 684 звонка. "На "Службу заботы" сегодня поступило 684 звонка, и основной темой был ДЭГ, от Общественной палаты РФ на нашу горячую линию несколько десятков было обращений о нарушениях, но это, как правило, связано с некорректными списками наблюдателей", - добавила Дмитриева. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T20:19 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, совет федерации рф