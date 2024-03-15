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Молдавским журналистам пригрозили арестом за освещение выборов в России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:17 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933323846.html
Молдавским журналистам пригрозили арестом за освещение выборов в России
Молдавским журналистам пригрозили арестом за освещение выборов в России - РИА Новости, 15.03.2024
Молдавским журналистам пригрозили арестом за освещение выборов в России
Бюро по реинтеграции Молдавии выпустило предупреждение для журналистов, которые хотят освещать процесс выборов президента России на территории непризнанной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:17
2024-03-15T18:17
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тирасполь
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КИШИНЕВ, 15 мар — РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии выпустило предупреждение для журналистов, которые хотят освещать процесс выборов президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), утверждая, что их может ждать задержание, конфискация оборудования или лишение свободы. "В связи с проявляемым интересом представителями СМИ из-за рубежа, а также с правого берега Днестра к выборам в Российской Федерации, которые пройдут в приднестровском регионе, сообщаем: Тирасполь ограничивает подобные поездки, запрашивая получение "аккредитации" в структурах, непризнанных молдавскими и международными властями. При этом журналисты, въезжающие в регион, не имея при себе "аккредитации", могут стать объектом задержания, конфискации оборудования, незаконного лишения свободы, вынесения решений о якобы нежелательности их пребывания в периметре региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро по реинтеграции. В Бюро подчеркивают, что Кишинев не контролирует территорию Приднестровья, поэтому не может обеспечить безопасность журналистов. "Наряду с этим подчеркиваем, что так называемые процедуры "аккредитации", введенные Тирасполем, противоречат законодательству Молдавии. При этом во избежание проблем или кризисных ситуаций, Бюро по реинтеграции рекомендует местным и международным журналистам воздерживаться от поездок в приднестровский регион", - отмечено в заявлении. Ранее глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов после визита в МИД республики сообщил, что ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. На территории непризнанной республики будет открыто шесть участков для голосования на выборах президента РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, тирасполь, россия
Выборы президента России — 2024, В мире, Молдавия, Тирасполь, Россия
Молдавским журналистам пригрозили арестом за освещение выборов в России

Власти Молдавии пригрозили журналистам арестом за освещение выборов в России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Работа Информационного центра ЦИК РФ
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КИШИНЕВ, 15 мар — РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии выпустило предупреждение для журналистов, которые хотят освещать процесс выборов президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), утверждая, что их может ждать задержание, конфискация оборудования или лишение свободы.
"В связи с проявляемым интересом представителями СМИ из-за рубежа, а также с правого берега Днестра к выборам в Российской Федерации, которые пройдут в приднестровском регионе, сообщаем: Тирасполь ограничивает подобные поездки, запрашивая получение "аккредитации" в структурах, непризнанных молдавскими и международными властями. При этом журналисты, въезжающие в регион, не имея при себе "аккредитации", могут стать объектом задержания, конфискации оборудования, незаконного лишения свободы, вынесения решений о якобы нежелательности их пребывания в периметре региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро по реинтеграции.
В Бюро подчеркивают, что Кишинев не контролирует территорию Приднестровья, поэтому не может обеспечить безопасность журналистов.
"Наряду с этим подчеркиваем, что так называемые процедуры "аккредитации", введенные Тирасполем, противоречат законодательству Молдавии. При этом во избежание проблем или кризисных ситуаций, Бюро по реинтеграции рекомендует местным и международным журналистам воздерживаться от поездок в приднестровский регион", - отмечено в заявлении.
Ранее глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов после визита в МИД республики сообщил, что ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. На территории непризнанной республики будет открыто шесть участков для голосования на выборах президента РФ.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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