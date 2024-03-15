Рейтинг@Mail.ru
Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 15.03.2024 (обновлено: 13:34 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/makron-1933196878.html
Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков
Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2024
Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков
Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Франции... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:58
2024-03-15T13:34
специальная военная операция на украине
россия
франция
украина
в мире
эммануэль макрон
дмитрий песков
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929930114_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e9804da4baab872a38d976b876b9d3e9.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию противником."Мы читаем эти заявления господина Макрона. То, что Россия противник, — да, для Франции, это очевидно. Собственно, потому что Франция, она уже втянута в войну на Украине. Она косвенно принимает участие в этой войне, ну и судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", — отметил он.Другие резонансные заявления политикаВ конце февраля президент Франции сказал, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.В минувший понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
россия
франция
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929930114_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_70e50b41dba40b4e7902905953350ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, украина, в мире, эммануэль макрон, дмитрий песков, олаф шольц, париж, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Украина, В мире, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Париж, НАТО
Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков

Песков: Франция не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию противником.
"Мы читаем эти заявления господина Макрона. То, что Россия противник, — да, для Франции, это очевидно. Собственно, потому что Франция, она уже втянута в войну на Украине. Она косвенно принимает участие в этой войне, ну и судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", — отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00

В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 сообщил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она не победит". При этом он отметил, что "Париж не ведет войну с Москвой и российским народом", но поддерживает Украину.

Другие резонансные заявления политика

В конце февраля президент Франции сказал, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
В Киеве такого не ждали. Почему план Макрона отвергли даже в НАТО
14 марта, 08:00
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
12 марта, 08:00
В минувший понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.
Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияУкраинаВ миреЭммануэль МакронДмитрий ПесковОлаф ШольцПарижНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала