https://ria.ru/20240315/makron-1933196878.html

Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков

Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2024

Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков

Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Франции... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:58

2024-03-15T12:58

2024-03-15T13:34

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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олаф шольц

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Париж не прочь повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию противником."Мы читаем эти заявления господина Макрона. То, что Россия противник, — да, для Франции, это очевидно. Собственно, потому что Франция, она уже втянута в войну на Украине. Она косвенно принимает участие в этой войне, ну и судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", — отметил он.Другие резонансные заявления политикаВ конце февраля президент Франции сказал, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.В минувший понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

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https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, украина, в мире, эммануэль макрон, дмитрий песков, олаф шольц, париж, нато