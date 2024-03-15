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Макрон заявил о готовности противостоять России - РИА Новости, 15.03.2024
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00:43 15.03.2024 (обновлено: 02:38 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/makron-1933079797.html
Макрон заявил о готовности противостоять России
Макрон заявил о готовности противостоять России - РИА Новости, 15.03.2024
Макрон заявил о готовности противостоять России
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:43
2024-03-15T02:38
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она не победит". "Сегодня для нас наступило время сопротивления. Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы – и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит… Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели", — сказал он.При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину. "Не будет долгосрочного мира, если не будет суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам. Украинцам предстоит определить его условия. И мир не означает капитуляцию Украины", — добавил он. При этом он отметил, что Франция как ядерная держав не должна участвовать в эскалации. "Наш ядерный арсенал в первую очередь обеспечивает безопасность французов. Но это также наделяет нас ответственностью — никогда не прибегать ни к в вербальной эскалации, ни к в военной", — отметил он.Резонансное высказывание МакронаВ конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи бывшей советской республике.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.В понедельник, 11 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон заявил о готовности противостоять России

Макрон заявил, что Франция готова ответить на эскалацию со стороны России

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она не победит".
"Сегодня для нас наступило время сопротивления. Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы – и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит… Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели", — сказал он.
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При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину.
"Не будет долгосрочного мира, если не будет суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам. Украинцам предстоит определить его условия. И мир не означает капитуляцию Украины", — добавил он.
При этом он отметил, что Франция как ядерная держав не должна участвовать в эскалации.
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"Наш ядерный арсенал в первую очередь обеспечивает безопасность французов. Но это также наделяет нас ответственностью — никогда не прибегать ни к в вербальной эскалации, ни к в военной", — отметил он.

Резонансное высказывание Макрона

В конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Макрон также подчеркнул, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи бывшей советской республике.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять туда военнослужащих. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что другие члены НАТО тоже не собираются этого делать.
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В понедельник, 11 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что блок не намерен направлять войска на Украину, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.
Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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