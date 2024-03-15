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Председатель Заксобрания Вологодчины проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
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Вологодская область
 
12:51 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/lutsenko-1933192641.html
Председатель Заксобрания Вологодчины проголосовал на выборах президента РФ
Председатель Заксобрания Вологодчины проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
Председатель Заксобрания Вологодчины проголосовал на выборах президента РФ
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко проголосовал в пятницу на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:51
2024-03-15T12:51
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко проголосовал в пятницу на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента. Спикер областного парламента отдал свой голос на избирательном участке №852, организованном в школе №40 Череповца. На этом избирательном участке Луценко голосует на протяжении многих лет. "Выборы президента – главное политическое событие года. Оно касается всех без исключения россиян. Наши сограждане должны определиться, кому готовы доверить свое будущее. Сделав выбор, мы несем ответственность не только перед Россией, но и перед своими близкими. Именно поэтому мы сегодня проголосовали всей семьей. Призываю всех вологжан в ближайшие три дня найти время и выразить свою гражданскую позицию", - приводит пресс-служба слова Луценко. Как уточнили в пресс-службе, в момент визита председателя Законодательного Собрания Вологодской области на избирательном участке было многолюдно. Жители Череповца активно шли отдать свой голос, иногда целыми семьями. За прозрачностью процедуры голосования на избирательном участке следят независимые наблюдатели. "К 11 часам дня у нас проголосовали более 12% находящихся в списках череповчан. Много молодежи на участке. Тем, кто голосует впервые, торжественно вручаем аудиоколонку", - сказала председатель участковой избирательной комиссии №852 Татьяна Смирнова, ее слова приводит пресс-служба. Среди обладателей памятного сувенира – 18-летний Артем Януайтис. На выборы молодой человек пришел по собственному желанию. По словам Артема, участвовать в них должен каждый гражданин страны. Одновременно проходит голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Председатель регионального парламента Луценко принял участие в викторине "Вологодчина – наш выбор" и поддержал своим голосом обновление одной из предложенных территорий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933178027.html
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области

Председатель Заксобрания Вологодчины проголосовал на выборах президента РФ

CC BY-SA 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области /
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко проголосовал в пятницу на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Спикер областного парламента отдал свой голос на избирательном участке №852, организованном в школе №40 Череповца. На этом избирательном участке Луценко голосует на протяжении многих лет.
"Выборы президента – главное политическое событие года. Оно касается всех без исключения россиян. Наши сограждане должны определиться, кому готовы доверить свое будущее. Сделав выбор, мы несем ответственность не только перед Россией, но и перед своими близкими. Именно поэтому мы сегодня проголосовали всей семьей. Призываю всех вологжан в ближайшие три дня найти время и выразить свою гражданскую позицию", - приводит пресс-служба слова Луценко.
Как уточнили в пресс-службе, в момент визита председателя Законодательного Собрания Вологодской области на избирательном участке было многолюдно. Жители Череповца активно шли отдать свой голос, иногда целыми семьями.
За прозрачностью процедуры голосования на избирательном участке следят независимые наблюдатели.
"К 11 часам дня у нас проголосовали более 12% находящихся в списках череповчан. Много молодежи на участке. Тем, кто голосует впервые, торжественно вручаем аудиоколонку", - сказала председатель участковой избирательной комиссии №852 Татьяна Смирнова, ее слова приводит пресс-служба.
Среди обладателей памятного сувенира – 18-летний Артем Януайтис. На выборы молодой человек пришел по собственному желанию. По словам Артема, участвовать в них должен каждый гражданин страны.
Врио губернатора Вологодской области голосует на выборах президента РФ. 15 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Врио губернатора Вологодской области проголосовал на выборах президента РФ
Вчера, 12:25
Одновременно проходит голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Председатель регионального парламента Луценко принял участие в викторине "Вологодчина – наш выбор" и поддержал своим голосом обновление одной из предложенных территорий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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