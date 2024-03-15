https://ria.ru/20240315/lorak-1933200820.html

Ани Лорак подала заявление на российское гражданство, сообщил источник

Ани Лорак подала заявление на российское гражданство, сообщил источник - РИА Новости, 15.03.2024

Ани Лорак подала заявление на российское гражданство, сообщил источник

Украинская певица Ани Лорак планирует получить российский паспорт, сообщил РИА Новости источник в ее окружении. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:06

2024-03-15T13:06

2024-03-15T14:11

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак планирует получить российский паспорт, сообщил РИА Новости источник в ее окружении. "Каролина Куек (настоящее имя артистки. — Прим. ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале", — уточнил собеседник агентства.В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство. Ани Лорак родилась в Черновицкой области и в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го на родине не выступала и постоянно жила в России, где завоевала немало творческих наград, включая "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".В 2023 году она вошла в состав жюри детского телевизионного конкурса "Ты супер!", который проводит телекомпания НТВ в партнерстве с агентством и радио Sputnik. На прошедшем в декабре 2023 — январе 2024 года в Санкт-Петербурге ледовом шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" Лорак озвучивала партию Саис.

https://ria.ru/20230925/lorak-1898505819.html

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ани лорак, санкт-петербург, россия, украина